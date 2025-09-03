工藤静香、美スタイル際立つコーデに絶賛の声「めっちゃ素敵」「最高」
歌手の工藤静香が、3日にインスタグラムを更新。美スタイル際立つコーデを披露し、ファンを喜ばせた。
【写真】工藤静香、美スタイル際立つコーデ 過去のタンクトップ姿も（4枚）
ファッションにおいても独自のスタイルを確立し、連日の投稿に注目が集まっている工藤。今回は「デニム率が高い私。打ち合わせで久しぶりのワンピース。ディティールも素敵」と、ブラックコーデを披露。カメラをクールに見つめた。ファンからは「めっちゃ素敵」「最高」などの声が集まっている。
■工藤静香（くどうしずか）
1970年4月14日生まれ。東京都出身。1980年代、おニャン子クラブのメンバーとして脚光を浴びると1987年にソロデビュー。以降、数多くのヒット曲を発表。2000年には当時SMAPとして活動していた木村拓哉と結婚。長女はCocomiの名前でフルート奏者、モデルとして活動、次女はKoki,の名前でモデル、女優として活躍中。
引用：「工藤静香」インスタグラム（@kudo_shizuka）
