人気女優シドニー・スウィーニー、17歳年上スクーター・ブラウンと「カジュアルな」交際
ドラマ『ユーフォリア／EUPHORIA』や『マダム・ウェブ』に出演する人気女優シドニー・スウィーニー（27）が、ジャスティン・ビーバーを見出したことで知られるスクーター・ブラウン（44）と「カジュアルな」交際をしているようだ。
【写真】5800ドル（約87万円）の下着ルックでショーを訪れたシドニー・スウィーニー
Peopleによると、シドニーとスクーターは共に、6月にヴェネチアで行われたAmazon創業者ジェフ・ベゾスとローレン・サンチェスの豪華挙式に出席していたそう。2人が現在「カジュアルな交際をしている」と、情報筋が指摘。別の関係者も、2人の交際を認めた。その一方で、3人目の情報筋は、「全てがカジュアルです。彼女は自分の生活を満喫しており、仕事に励んでいます」と語ったそうだ。
2018年に交際の噂が浮上し、2022年に婚約したビジネスマン、ジョナサン・ダヴィーノ（42）と、今年3月に婚約を解消したばかりのシドニー。シドニーは5月末に発売されたTimes紙で破局を認め、「友達と過ごす時間が増え、自分について多く学んでいる所です。この生活を気に入っています」と語っていた。
一方、過去にジャスティンのほか、カニエ・ウェストやデミ・ロヴァート、アリアナ・グランデらのマネージャーを務めてきたスクーターは、2014年にヤエル・コーエンと結婚し、3人の子どもをもうけるも、2021年に破局。翌年離婚が成立した。
彼はテイラー・スウィフトとの確執でも知られており、彼がテイラーの初期の楽曲のマスター音源を購入した際には、テイラーがSNSを通じて猛抗議したうえ、過去に彼からいじめられたと告発していた。なお音源はその後、別の会社に売却されたが、テイラーは今年5月にすべての音源を買い戻したことを発表している。
