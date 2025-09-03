ヒロシ、黒柳徹子との再共演ショットが話題「スゴぉ」「お久しぶりの地上波ですね！」
お笑い芸人・ヒロシが、3日に自身のインスタグラムを更新。女優・黒柳徹子と再共演したことを告知すると、ファンから驚きの声が上がった。
【写真】ヒロシのカッコよすぎる愛車に反響「シブい」
自虐ネタで一世を風靡し、その後「ソロキャンプの伝道師」として再ブレイクしたヒロシは、2023年にも『徹子の部屋』（テレビ朝日系）に出演したことがある。
今回の投稿では「9/15はルールルー♪じゃ！ ＃徹子の部屋」とつづり、再び『徹子の部屋』に出演することを報告。MCの黒柳と番組のセットで撮影した2ショットもアップされた。
コメント欄にはファンから「お久しぶりの地上波ですね！楽しみにしてます」「徹子さんもついにキャンプデビューですか？楽しみにしてますね！」「前回ゲスト出演から2年…皆さん待ち望んでたルールルー」など反響が集まっている。
引用：「ヒロシ」インスタグラム（@hiroshidesu.official）
