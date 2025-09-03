アマンダ・サイフリッド、ジュリア・ロバーツのコーデを丸パクリ！？
ジュリア・ロバーツとアマンダ・サイフリッドという名の知れたハリウッド女優2人が、世界三大映画祭の1つとして知られるベネチア国際映画祭で、まったく同じ装いをみせるという珍事が発生した。
【写真】アマンダとジュリアの全く一緒のコーデ
PageSixによると、現地時間8月29日に行われたルカ・グァダニーノ監督作『After The Hunt（原題）』のフォトコールに、ジュリアがヴェルサーチェによるネイビーのジャケットとストライプのシャツ、ストレートデニムに金バックルのベルトを合わせて出席。それからちょうど48時間後に、アマンダが自身の主演作『The Testament Of Ann Lee（原題）』のフォトコールに、全く同じコーディネートで現れたそうだ。
ジュリアはヴェルサーチェのパンプス、アマンダはストラップサンダルを合わせていたものの、2人とも、ジャケットとシャツの袖をまくり上げて着こなし、髪の毛をリラックス感のあるダウンスタイルにしていたところまで同じ。しいて言えば、アマンダの方が胸もとを広く開けて、ラフな雰囲気を強調していた。
ジュリアとアマンダは2人とも、スタイリストのエリザベス・スチュワートと仕事をしているそう。エリザベスがインスタグラムで、ジュリアのルックを公開したところ、アマンダがコメント欄で「お願い。私にも同じ服を着させて」とお願いしており、彼女の願いが実現したものとみられる。
エリザベスは後に、アマンダ版のルックを公開し、「ジュリアの寛大さとサスティナビリティに感謝します。シェアすることは気に掛けること！」とコメント。「ジュリアがフォトコールで身に付けたコーデを、アマンダが自身のフォトコールのために借りました」と説明した。
この投稿に、ジュリアは目がハートの絵文字を添えて「アマンダ」と反応。ファンからも「私にもこの服を着させて！！！」と多数寄せられているほか、「ジュリアは素敵な笑顔の通りとても寛大！ それにアマンダも同じ格好をするなんて恐れ知らず！ サスティナビリティという意味でも最高！」などと称賛の声が寄せられている。
