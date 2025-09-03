【天神ビッグバン】新たなオフィスビルで「ゴルフの練習」「サウナ」気分転換や取引先と交流も 目的は「生産性向上」天神で最も高い113メートルのビル誕生
福岡市・天神に3日、新たなオフィスビルが誕生しました。天神ビッグバンの新たなオフィスビル「天神住友生命FJビジネスセンター」です。地下2階、地上24階建ての、天神エリアで最も高いおよそ113メートルのビルです。
このビルの最大の特徴は、再起動を意味する「Reboot（リブート）！」と名付けられた共用スペースです。入居者の「生産性向上」を目的としています。
■照屋芳樹記者
「ゴルフの練習ができる本格的なシミュレーターが設置されています。」
4階に2部屋あるシミュレーションゴルフは、仕事の合間の気分転換はもちろん、取引先との交流にも使えるといいます。
また、デスクワークで凝り固まった体をほぐせるようにと、ストレッチマシンなどが設置されたコンディショニングエリアが設けられています。
■照屋記者
「すごい見晴らしですね。福岡の街が一望できます。」
さらに、最上階の24階には、地上105メートルの高さから街を見渡せるテラスがあります。
■照屋記者
「こちらサウナと書かれています。」
「張り詰めた心と体を緩める時間に」というサウナには、水風呂や、ぬるめの炭酸泉も併設されています。
そのほか、ワークスペースなどおよそ1000坪にわたる共用スペースの利用料金は、賃料に含まれているため、「ゴルフ」も「サウナ」も無料で利用できます。
すでにおよそ8割の入居が決まっているということです。
■福岡地所 賃貸事業1部・玉手啓介 部長
「各社さん、人材の採用だったり、従業員の満足度を上げることに非常に注力していて悩んでいる。Reboot！が解決に資すると評価され、選んでもらいやすかったのでは。」