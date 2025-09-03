WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT（東京都大田区）が展開するサンドイッチチェーン「サブウェイ」が、「だしタルえび」「だしタルてり焼き」「だしタルゆず豚しゃぶ」の3種を、9月10日から期間限定で発売します。

3種のかつお原料を使用

3種のサンドに使われる「だしタルタル」は、同店で人気のタルタルソースに「だし」のうまみと香りを加えたソース。タマネギとピクルスの食感が特徴のタルタルソースに、3種のかつお原料を使用することで、秋らしい味わいになっているといいます。

「だしタルえび」は、ぷりぷりとしたエビの食感と「だしタルタル」が絡み合う一品です。価格は620円（以下税込み）。

「だしタルてり焼き」は、甘辛いてり焼きソースと、かつおの香り豊かな「だしタルタル」が重なる、ボリューム満点のサンドです。価格は650円。

「だしタルゆず豚しゃぶ」は、ユズ皮とユズオイルを加えた「特製ゆず塩」豚を使用し、ふわっと香るユズとだしのうまみを感じられる秋らしい味わいの一品となっています。価格は670円。

いずれもサブウェイ全店（一部店舗を除く）で販売。なくなり次第終了です。