最上県勢懇話会の例会3日、新庄市で開かれ、新島学園短期大学教授の草間吉夫さんが新庄藩初代藩主の戸沢政盛をテーマに講演しました。



新庄藩の初代藩主戸沢政盛は1625年に新庄城を築城して城下町を整備し、農業や産業の振興にも力を注ぎました。ことしは新庄開府400年の節目にあたります。

講演会では戸沢政盛が新庄の前に藩を治めていた「松岡」、現在の茨城県高萩市の元市長で戸沢家の歴史に詳しい草間吉夫さんが政盛公の功績を語りました。





新島学園短期大学教授 草間吉夫さん「政盛公がよかったのは高萩での経験値を存分に新庄で生かしたこと。高萩ではお城を作った新田開発した、家臣団を形成した。こういう経験をいかんなくすべて新庄に注ぎ込んだ」草間さんはこうした偉人の功績や歴史を地元の市民が理解して広めていくことが今後の課題と指摘。著名な小説家や芸術大学などに戸沢政盛を題材にしたコンテンツの制作を依頼し、後世に自慢できるものを残していくべきとの考えを述べました。新島学園短期大学教授 草間吉夫さん「政盛公の生涯がわかる短編アニメを作ってそれを小学校や幼稚園で見てもらう、ホームページ上でも見てもらうそんなことをするといろんな所で政盛公を知る機会ができる」さらに新庄藩を題材にした小説のテレビアニメ化が決まっていることに触れ、全国的な知名度の高まりによる波及効果に期待を寄せました。