3日未明から朝にかけ、山形県内は大雨となった所があり、国道の通行止めなど交通への影響や停電が発生しました。



山形地方気象台によりますと、県内は大気の状態が非常に不安定となりました。気象庁は2日、県内に線状降水帯が発生する可能性があると発表していましたが線状降水帯は発生しませんでした。しかし、2日夜から3日朝にかけて雷を伴った激しい雨が降り、庄内と東南村山では一時、大雨や洪水の警報が出されました。

3日に観測された1時間降水量は鶴岡市櫛引58.5ミリ、大蔵村肘折39.5ミリと9月の観測史上最大となったほか、酒田市大沢で56.5ミリ、小国で40.5ミリなどとなっています。

この雨で交通に影響が出ました。警察や鶴岡市によりますと、3日午前3時10分ごろ、鶴岡市坂野下の国道345号で土砂の流入があり、車2台が巻き込まれたということです。けが人はいませんでしたが、現場付近は午前10時まで全面通行止めとなりました。

JRは羽越線が始発から午前8時ごろまで運転を見合わせました。また、奥羽線や左沢線などの一部列車に運休や遅れが出たほか、山形新幹線の上り1本に40分ほどの遅れが出ました。

一方、東北電力によりますと、3日未明から朝にかけて鶴岡市や山形市などで合わせておよそ7000軒が一時、停電しました。

4日の県内は高気圧に覆われるため、晴れや曇りとなる見込みです。

