若槻千夏“朝たんぱく”の大切さに「髪や爪は外側からケアするものだと」　庄司智春の「悩み」にはカメラマンが“反応”

タレントの若槻千夏さんと庄司智春さんが、たんぱく質の大切さを改めて学びました。

朝ごはんにたんぱく質を摂取することの重要性を広める「朝たんぱく協会」の発表会が行われ、若槻千夏さん（41）と庄司智春さん（49）が出席しました。

若槻千夏さん：

午前中あいさつの声小さい人って（朝ご飯）食べてないですもんね。

朝食はしっかり食べるという2人。

庄司さんは最近、悩みがあるようで、「頭皮が薄毛傾向になっている」と発言すると、報道陣のカメラの数が増え、若槻さんが思わず「カシャカシャってすごく増えました」とコメント。

庄司さんも「“薄毛雑誌”の人いるんですか！？」と笑いが起こる場面がありました。

研究者によると、たんぱく質は筋肉だけでなく肌や爪、髪の毛にも欠かせない栄養素だと明かされ、若槻さんは「髪とか爪って“塗りたくるもの”って思いませんでした？外側から何かでケアするものって思っていたので、たんぱく質を食べることで髪の毛のうるおいも変わったり、爪もイキイキするってことなんですね？それは全く知らなかったです」と驚いた様子を見せました。