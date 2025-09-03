ドラマ『誘拐の日』メイキングを総まとめ、“感動”動画を公開「終わってほしくない」「泣けてきますうぅぅ」
俳優・斎藤工が主演し、子役の永尾柚乃と共演するテレビ朝日系ドラマ『誘拐の日』（毎週火曜 後9：00）の公式インスタグラムが1日、“感動の”メイキング動画を公開した。
【動画】「泣けてきますうぅぅ」ドラマ『誘拐の日』“感動”のメイキング
本作は“心やさしきマヌケな誘拐犯”×“記憶喪失の天才少女”という奇妙な凸凹バディが次々と襲いかかる危機を乗りこえながら犯人捜し＆逃亡劇を繰り広げる、巻き込まれ型ヒューマンミステリー。
投稿では、「誘拐犯と誘拐された天才少女の【特別な絆】の物語、完結──」とつづられ、yamaが歌う主題歌「us」とともに、クランクインからクランクアップまでに撮影されたメイキング写真・動画が披露されている。
斎藤と永尾が笑顔で楽しそうに遊ぶ姿や斎藤のことをカメラで撮影する永尾の姿など、撮影裏の仲むつまじい関係性をのぞかせた。ほかにも、同じポージングで眠る2人や内田有紀、Snow Man・深澤辰哉、江口洋介など共演者の弾ける笑顔が満載のオフショットが盛り込まれていた。
最終話は2日に放送され、放送前にメイキング動画を見たドラマファンからは「この映像観るだけで心あったまりジーン」「もう既に泣けてきます。皆さん笑顔…あーん、終わってほしくない」「泣けてきますうぅぅ」「いかにスタッフさん達に愛されたキャスト陣だったかが伝わるリール映像」などと“感動”の声が寄せられている。
