中島美嘉、「整理したら見つけた」“お宝”写真公開にファン歓喜「激アツ」「ううう泣ける」
歌手の中島美嘉（42）が3日、自身のインスタグラムを更新。激レアなお宝ショットを公開した。
【写真】「これは貴重！」中島美嘉が見つけた“お宝”ショット
中島は投稿で「整理してたらみつけた！」とコメント。自身が2005年に出演した映画『NANA』の脚本とみられる写真を公開。「20周年おめでとう！NANA」と、周年を祝福した。
同映画は、矢沢あい氏による人気コミックを映画化した作品。一見正反対に見える二人のNANAの出会いと東京での同居、20歳の恋と友情、夢と現実などを描いた青春ストーリーとなる。カリスマ性を持ち、メジャーデビューを目指すバンドのボーカリスト・大崎ナナを中島が、ごく平凡で恋が最優先のキュートな女の子・小松奈々を宮崎あおい（崎＝たつさき）が演じ、大ヒットを記録した。
公開20周年を記念して7月11日より、東京・渋谷ホワイトシネクイントにて、初のデジタル版にてリバイバル上映されている。
この投稿に「これは激アツ」「ううう泣ける」「ナナを演じる美嘉ちゃん、最高にハマり役でしたね 今も色褪せない素敵な作品」「大人気すぎてリバイバルまだやってるのスゴすぎる」など、歓喜のコメントが多数寄せられている。
