俳優の清水尋也（ひろや）容疑者（26）が、大麻を含む植物片を所持したなどとして3日、警視庁薬物銃器対策課に麻薬取締法違反の疑いで逮捕された。同日夜、清水容疑者は取り調べを受けていた警視庁本部から東京湾岸署に白いワゴン車で移送された。

午後6時24分、7人の警察官が警備する中、湾岸署に白のワゴン車が入った。清水容疑者は後部座席の中央でかがんでいたとみられ、姿は確認できなかった。同署には20人ほどの報道陣が集まった。

逮捕容疑は7月上旬ごろ、共謀し、東京都杉並区の自宅で大麻を含む植物片を所持した疑い。

薬物銃器対策課は、同居の20代の女も同容疑で逮捕。3日早朝に家宅捜索を行い、大麻のような乾燥植物片や巻紙を押収した。

◆清水尋也（しみず・ひろや）1999年（平11）6月9日生まれ、東京都出身。兄の俳優清水尚弥の当時のマネジャーに誘われるなどして芸能界入り。12年に映画「震動」で俳優デビュー。「渇き。」「ちはやふる上の句・下の句・結び」など数々の映画に出演し、18年のテレビ東京系「インベスターZ」でドラマ初主演。21年NHK連続テレビ小説「おかえりモネ」で朝ドラ初出演。特技はサッカー、バスケットボール、楽器演奏など。186センチ。