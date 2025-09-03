「TOMORROW X TOGETHER」HUENINGKAIが表紙を飾る『MAPS JAPAN』No.6

「TOMORROW X TOGETHER」HUENINGKAI（ヒュニンカイ）が表紙を飾る雑誌『MAPS JAPAN No.6 -FALL ISSUE-』（ネバーマインド）が9月30日に発売される。

【写真】『MAPS JAPAN No.6 -FALL ISSUE-』表紙を見る

MAPS初登場となるHUENINGKAIは、MAPS読者に向けたメッセージをMAPS公式InstagramとXを通じて公開。「こんにちは MAPS、そして読者の皆さん！TOMORROW X TOGETHERのHUENINGKAIです。今回、MAPS JAPANの表紙を飾らせていただくことになり、とても楽しみにしています。今回のMAPSもぜひたくさん愛してください。ありがとうございます。」とコメントしている。

撮影では深い眼差しと抑制の効いたポージングを披露。A、Bの2種類の表紙が公開されている。

TOMORROW X TOGETHERは、7月21日に4th Album『The Star Chapter: TOGETHER』をリリース。8月22日に自身4度目のワールドツアー 『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR 』 がソウルで開幕、9月9日からは北米、そして日本へと続けていく予定だ。また10月22日には日本3rd Album『Starkissed』がリリースされる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）