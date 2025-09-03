HIKAKIN、神聖かまってちゃん・の子……ポエトリーラッパー・不可思議/wonderboy初詩集が話題に

不可思議/wonderboy『ありったけの選択肢を洗濯バサミでつるして』（光文社／6月23日刊）が話題を呼んでいる。

本書の発売日はポエトリーラッパー・詩人である不可思議/wonderboyの命日。24歳という短い生涯の中で生み出された作品は、HIKAKINをはじめクリエイターたちに影響を与え続けている。

一方、代表曲『Pellicule』のYouTube再生回数は3,764万回（2025/09/01現在）を超え、コメント欄には、「魂が震える」「自分の支えになってくれた」「これからも聴き続けます」などファンからのメッセージが日々書き込まれている。

そんな本書に対して、ファンだけでなくアーティストや書店員から続々とメッセージが寄せられた。

■メッセージ一部彼の言葉は令和になった今も生きていて、動画のコメント欄を覗くたび、時を超えて多くの方々の心に届いていると感じます。これからも、彼の詩がたくさんの人々の胸に響き、心に残り続けますように。―――HIKAKIN（動画クリエイター）

あのとき、不可思議くんが僕の「放課後の図書室」という曲を選び、そこに言葉を置いてくれたことまるで世界の端にぽつんと咲いた花に気づいてもらえたような、そんな時間でした。この詩集は静かなビートを持った再会です。―――神聖かまってちゃん の子(アーティスト) 『生きていた』というより、『いまも、生きている』ような生々しさがありました。きっと、言葉に希望や可能性をたくさん託して、たくさん信じたんだと思います。―――狐火（ラッパー）

活字になった言葉を読んで改めて不可思議／wonderboyさんって本物の詩人だったんだなと震えました。全く色褪せてなくて、むしろこの時代の中で読むと輝きを増しているようにも思います。お母さまのコメントも貴重過ぎました。感動しました。購入者限定特典…オンラインLIVE見られるの、ちょっとした事件ですね。この機会に不可思議さんを知らない人にも届いて欲しいです。※購入者限定特典のオンラインLIVEは7月24日に終了。―――紀伊國屋書店西武東戸塚S.C.店 鶴見祐空

■著者プロフィール不可思議/wonderboy（ふかしぎわんだーぼーい）詩人・ポエトリーラッパー。1986年12月30日埼玉県生まれ。本名・石田剛。川越高校卒業、埼玉大学教育学部卒業。センチメンタルな世界観で、あたたかくストレートなメッセージは、同世代をはじめ、ファンを魅了。そして、多くの著名人たちからもリスペクトされている。2010年12月「東京サイファー」での詩人・谷川俊太郎氏との共演でも話題になった。2011年5月、1stアルバム『ラブリー・ラビリンス』を発売。2011年6月23日に24歳の若さで急逝。伝説のアーティストとして今もなお愛され続けている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）