タレントの中川翔子さんは9月3日、自身のInstagramを更新。最新の大きなおなかを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：中川翔子さん公式Instagramより）

写真拡大

タレントの中川翔子さんは9月3日、自身のInstagramを更新。最新の大きなおなかを公開しました。

【写真】双子妊娠中の大きなおなか

「後ちょっと頑張れー！！」

「双子お腹観察日記」と題し、写真6枚と画像1枚を載せている中川さん。1〜3枚目の写真では自身の大きなおなかを強調させるような姿を披露しています。「もうスーパーいくのも控えてな絶対安静だから　安静にアニメみてます　まんまるお腹、双子がんばれ〜　お風呂が重労働だったりさらなる細かいトラブル　体勢つらいし大変だけど　胎動のおかげで大変さすら楽しめてる気がするがんばろう」と、現在の状態を明かしています。

コメントでは、「凄いお腹」「しょこたん、ガンバ」「後ちょっと頑張れー！！」「双子だけで有ってはち切れそうな感じですね」「私今妊娠35週ですが、私の何倍も大きいお腹」「すごいお腹ですね」「めちゃくちゃ可愛い」「双子ちゃんすくすく育ってるね」などの声が上がりました。

「今日は長ーい健診でした！」

自身のInstagramで妊娠中のおなかを日々公開している中川さん。2日には「今日は長ーい健診でした！レントゲンとか採血とか入院説明とかいろいろありあちこち移動して疲れた、、！」と吐露していました。今後も中川さんの「双子お腹観察日記」が楽しみですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)