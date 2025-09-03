µð¿Í23ºÐÆâÌî¼ê¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯³ÐÀÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡×¡¢¤¢¤ï¤äµþ¥»¥é5³¬ÃÆ¤Î¾×·â¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÌ¤Íè¡×¡ÖÍèÇ¯¤Î¼éÈ÷°ÌÃÖ¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤Í¡×
Ãæ»³¤Ï¥×¥í5Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢À®Ä¹¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext
¡¡¹âÂ´5Ç¯ÌÜ¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿µð¿Í¡¦Ãæ»³ÎéÅÔ¤¬ÌöÆ°¤·¤¿»Ñ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡9·î2Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Êµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë¤Ë¡Ö6ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¸«¤è¡¢¤³¤Î°µ´¬¥Ñ¥ï¡¼¡ªÃæ»³ÎéÅÔ¤Î6¹æ¥½¥í¥·¡¼¥ó
¡¡1ÅÀ¤òÄÉ¤¦4²óÆó»à¡£ÀèÈ¯±¦ÏÓ¡¢±üÀî¶³¿¤Î¹â¤áÄ¾µå¤ò»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¿¶¤êÈ´¤¯¤ÈÂÇµå¤Ï¹â¡¹¤È¤¢¤¬¤ê¡¢¤¢¤ï¤ä»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Î5³¬ÀÊ¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤«¤È¤¤¤¦¡¢ÆÃÂç¤Î¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Ã¤¿¡£Ë¬¤ì¤¿µð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÂç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤Æ¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò1¼þ¡£¼«¸ÊºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë6¹æ¥½¥í¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÆ±ÅÀ¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¤ÎµÕÅ¾·à¤Ø¤Î¸ý²Ð¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜ¿¦¤ÏÆâÌî¼ê¤Ê¤¬¤é¡¢º£µ¨¤ÏÆâ³°Ìî¤ÇÊ£¿ô¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Á°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡º£¤ÏÌ¾Á°¤ÎÄÌ¤ê¡¢¡Ö¥é¥¤¥È¡×¤ò¼é¤ê¼éÈ÷¤Ç¤âÊ³Æ®¡¢»ý¤ÁÌ£¤ÎÂÇ·â¤òÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é¤â³°Ìî¼éÈ÷¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæµþÂçÃæµþ¤«¤é20Ç¯3°ÌÆþÃÄ¡£Åö½é¤«¤é¹â¤¤ÀøºßÇ½ÎÏ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¹âÂ´5Ç¯ÌÜ¥·¡¼¥º¥ó¤Îº£µ¨¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î82»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡¢6·î29Æü¤ÎDeNAÀï¤Ç¥×¥í½é¥¢¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£ÆâÌî¤Ç¤ÏÍ··â°Ê³°¤Î°ìÎÝ¡¢ÆóÎÝ¡¢»°ÎÝ¡¢³°Ìî¤â¼é¤ê¡¢¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¡£ÂÇÎ¨.264¡¢ÆÃ¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ï¥×¥í½é¥¢¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤¿6·îËö¤«¤éÌó2¤«·î¤Ç°ìµ¤¤Ë6ËÜÎÝÂÇ¤È¡¢Ä¹µ÷Î¥Ë¤¤È¤·¤Æ³ÐÀÃ¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃ¤Ë2Æü¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï°µ´¬¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤«¤é¤âÃæ»³¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢³ÐÀÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡×¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÌ¤Íè¡×¡ÖÍèÇ¯¤Î¼éÈ÷°ÌÃÖ¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤Í¡×¤Èº£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤âÂ³¡¹¤È¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âCSÁè¤¤¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¤³¤³¤«¤é¤¬ÀµÇ°¾ì¤È¤Ê¤ë¡£°ú¤Â³¤ÇØÈÖ¹æ40¤ÎÍ¦»Ñ¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï