ÉðµïÍ³¼ù¡¡ÊóÆ»¿Ø¤ÎàÅ·¿´¹¶¤áá¤Ëº¤ÏÇ¡Ä¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤óÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£²¡Ç¦¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î£×£Â£ÏÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÉðµïÍ³¼ù¡Ê£²£¹¡áÂç¶¶¡Ë¤¬£³Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤ÇÆ±µé£±°Ì¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥á¥Ç¥£¥Ê¡Ê£²£µ¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤È¤Î£³ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤Ø¸þ¤±¤Æ¸ø³«Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Éðµï¤Ï¡¢¾Íè¤ÎÂÐÀï¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ±¤¸¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°½Ð¿È¤Ç£×£Â£Á¡¦£×£Â£ÃÆ±µé£±°Ì¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê£²£·¡áÄë·ý¡Ë¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÊóÆ»¿Ø¤Î¼ÁÌä¤¬Áê¼¡¤®¡¢º¤ÏÇ¤¹¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡±¦¸ª¤Î¥±¥¬ÌÀ¤±¤ÇÎ×¤ó¤À£µ·î¤ÎÁ°Àï¤Ç¤Ï£±¥é¥¦¥ó¥É¡Ê£Ò¡Ë£Ë£Ï¤Î°µ¾¡¤ò¸«¤»¤¿Éðµï¡£¸½ºß¤ÎÄ´»Ò¤ò¡Ö²áµî¥¤¥Á¡×¤È¡¢Æ±Ìç¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Ú¤ê¤ÆÉ½¸½¤·¡¢±¦¸ª¤Î¾õÂÖ¤â¡Ö£±£µ£°¡ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÉÔ°Â¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥·¥ã¥É¡¼¤È¥ß¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¤ò³Æ£±£ÒÈäÏª¡£È¬½Å³ßÅì¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬»ý¤Ä¥ß¥Ã¥È¤¬´éÌÌ¤ò¤«¤¹¤á¤Æ¿°¤¬¤ï¤º¤«¤ËÀÚ¤ì¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¿¤Ó¤ë¥Ñ¥ó¥Á¤ò·«¤ê½Ð¤¹¤Ê¤É¥¥ì¤Î¤¤¤¤Æ°¤¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥á¥Ç¥£¥Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¬¥ó¥¬¥óÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤Î¤¢¤ë¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Î¶¯¤¤¥¿¥Õ¤ÊÁª¼ê¡×¤ÈÉ¾¤·¡¢¡Ö¤¤Ä¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤«¤é³Ð¸ç¤·¤Æ¡¢¥Ð¥Á¤Ã¤ÈÅÝ¤¹¤Ä¤â¤ê¤ÇÄ©¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÀï¤¤¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¡£ÂÐºö¤Ï¡ÖÈëÌ©¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤³¤³¤âÍî¤È¤»¤Ê¤¤»î¹ç¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¼¡Àï¤ÇÀ¤³¦²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤ò¸ø¸À¤·¤¿Æá¿ÜÀî¤ÎÁê¼ê¤¬Ã¯¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Î¶½Ì£¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤¤¤ä¡Ä¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡×¤Èº¤ÏÇ¤ÎÉ½¾ð¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥Ê¤¬Æá¿ÜÀî¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼ÁÌä¤µ¤ì¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤È»î¹ç¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤»¤º¡¢ÉáÄÌ¤ËÅÝ¤·¤Æ¾¡¤Ä¤À¤±¡×¤ÈÊÖÅú¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢ÊóÆ»¿Ø¤«¤éÆá¿ÜÀî¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤¬Áê¼¡¤®¡¢º¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¸ý¤Ë¤¹¤ë¡Ö²¡Ç¦¡×¤òÏ¢¸Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æá¿ÜÀîÀï¤Î´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÉ½¤ì¤È¸À¤¨¤ë¤¬¡¢Éðµï¼«¿È¤â¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¥á¥Ç¥£¥ÊÀï¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤Î¤ÏÉ¬¿Ü¾ò·ï¡£¤Þ¤º¤Ï¼«¤é¤Î·ý¤ÇÌ¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¯¡£