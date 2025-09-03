ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡ÖQueen¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¿Íµ¤²Î¼ê¤«¤é¤Î¥Ü¥¤¥È¥ì¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¹ðÇò¡ÖÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸¡×¡Ö¥ê¥¹¥Ú¥¯¥ÈÅÁ¤ï¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/03¡Û²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤¬9·î2Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£8⽉31⽇¡¢Åìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Öa-nation 2025¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤äÈëÏÃ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡ÖÇúÍÙ¤ê¡×ÈäÏª¤Îa-nation¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
ÉÍºê¤Ï¡Ö¥Þ¥µ¡Ê¾¾±º»á¡Ë¤ÎÎÙ¤ÇTRF¤µ¤ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤ÇÇúÍÙ¤ê&²Î¤¤¤Ê¤¬¤é´Ñ¤¿¤è¡Ê¤ï¤¿¤·¤À¤±¤¬½ª»Ï¤¦¤ë¤µ¤¯¤Æ¡¢¥Þ¥µ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Ê´¶¤¸¤ÇÃ¸¡¹¤È¤·¤Æ¤¿¾Ð¡Ë¡×¤È¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡¦¾¾±º¾¡¿Í»á¤ÈTRF¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«³ØÃæ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¶¦±é¤·¤¿TRF¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öavex¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤«¤éº£¤Ç¤â¤º¡¼¤Ã¤È¡¢1ÈÖ¤ÎÆ´¤ì¤Ç1ÈÖ¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â1ÈÖâÁ¤·¤¤ÀèÇÚÊý¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¤Ï¡Ö¡ô½ÐÈÖÁ°¤ËYUKIÍÍ¤«¤é ¡ô¥Ü¥¤¥È¥ì¤·¤ÆÄº¤¤¤¿ ¡ô¿Þ¡¹¤·¤¯¿§¡¹Ê¹¤¤¤¿ ¡ôÁ´Éô¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿ ¡ô¤Á¤Ê¤ß¤Ë»ä¤ÏÀÎ¤«¤é ¡ôQueen¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈYU-KI¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸¡×¡Ö¥ê¥¹¥Ú¥¯¥ÈÅÁ¤ï¤ë¡×¡ÖÁ´¤Æ¤¬ºÇ¹â¡×¡Ö¤¢¤æ¤¬¿ä¤·³èÃæ¤ÎÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢¾¾±º¾¡¿Í»á¤ÈTRF¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¸«³Ø
¢¡ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸¡×¡Ö¥ê¥¹¥Ú¥¯¥ÈÅÁ¤ï¤ë¡×¡ÖÁ´¤Æ¤¬ºÇ¹â¡×¡Ö¤¢¤æ¤¬¿ä¤·³èÃæ¤ÎÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
