元モー娘。生田衣梨奈「大好き」なブランドのワンピ姿で美脚披露「スタイル抜群」「似合ってる」
【モデルプレス＝2025/09/03】モーニング娘。’24の生田衣梨奈が3日、自身のInstagramを更新。チェック柄ワンピースでのコーディネートを公開した。
【写真】モー娘。生田衣梨奈「大好き」なブランドのワンピ姿で美脚披露
生田は「大好きなDarichのお洋服着れて幸せ」とコメントし、黒いチェック柄のミニワンピースと厚底シューズを合わせたコーディネートで美しい脚のラインが際立つ姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「美脚すぎる」「スタイル抜群」「素敵なコーデ」「似合ってる」「かわいい」「完璧」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】モー娘。生田衣梨奈「大好き」なブランドのワンピ姿で美脚披露
◆生田衣梨奈、チェック柄ワンピースを披露
生田は「大好きなDarichのお洋服着れて幸せ」とコメントし、黒いチェック柄のミニワンピースと厚底シューズを合わせたコーディネートで美しい脚のラインが際立つ姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「美脚すぎる」「スタイル抜群」「素敵なコーデ」「似合ってる」「かわいい」「完璧」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】