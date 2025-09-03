「イッテQ！」新メンバー候補生で話題・辻加純、ミニ丈から美脚スラリ「真っ直ぐで綺麗」「スタイル良い」の声
【モデルプレス＝2025/09/03】モデル・シンガーソングライターの“きゃすみる”こと辻加純が2日、自身のInstagramを更新。愛媛のスタジアムでの美しい脚を披露したショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「イッテQ！」新メンバー候補生美女、圧巻美脚披露
辻は「たのしかった 初の愛媛素敵な思い出になった」と愛媛での様子を報告。ミニ丈のボトムスから美しい脚を披露したスタジアムでの写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「美脚」「スタイル良い」「可愛い」「憧れる」「真っ直ぐで綺麗」といったコメントが寄せられている。
千葉県のご当地ヒーローとして活動する辻。2024年4月にシンガーソングライターデビュー。同年4月に放送された、日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜よる7時58分〜）の新メンバーオーディション「イッテQ！新メンバー発掘プロジェクト」の候補生7人に選ばれたことも話題に。同年8月に放送されたABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」に参加。現在は、雑誌「Popteen」（株式会社ポップティーン）の専属モデルとしても活動している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆辻加純、美脚披露
