約490万円！ 新「インテグラ」登場！ 2リッターエンジンで「320馬力」発揮の「スポーティセダン」！ MT設定もある「アキュラモデル」米国で発売

新インテグラ登場！

ホンダが海外で展開する高級車ブランドACURA（アキュラ）は2025年8月19日、スポーツセダン「インテグラ」の新たな2026年モデルを発売しました。

インテグラは1985年、日本で「クイントインテグラ」として誕生。翌1986年には、アメリカでアキュラブランド創設と同時に投入されました。

一度販売を終了していましたが、2021年に中国市場で復活。翌2022年にアメリカでも現地生産、販売が始まり、プレミアムコンパクトセダン市場でシェア約4割を占めるベストセラーカーに成長しています。

赤内装がカッコイイ！

今回登場した2026年モデルは、エクステリアやインフォテインメントを中心に手が加えられ、質感や利便性を高めながら商品力を磨き上げています。小幅な改良ながらも、同セグメントで存在感を一層際立たせる内容となっています。

ボディカラーは見直され、新色3色（シルバー系、ブルー系、レッド系）を含む全6色が設定されます。うちブルー系とレッド系は、フロントグリルをブラックからボディ同色に変更し、より上質で一体感のあるフロントフェイスとしました。

スポーティさを強調した「Aスペック」グレードでは、専用エアロパーツのデザインを刷新するとともに、18インチホイールのカラーを従来のグレーからブラックへ変更しました。

またアンビエント照明の採用や、ブルーマイクロスエードを取り入れたシート表皮を採用することで、内外装の一体感と特別感を高めています。

全グレードに共通する改良点として、インフォテインメントシステムの進化が挙げられます。

これまで下位グレードが7インチ、上位グレードが9インチだったセンターディスプレイを、2026年モデルではすべて9インチに統一。応答性を高めた新プロセッサーを採用し、Apple CarPlayとAndroid Autoはワイヤレス接続に対応しました。

パワートレインは従来通りで、スポーツ仕様の「タイプS」には最高出力320馬力の2リッター直列4気筒ガソリンエンジンに6速MTの組み合わせ。

そのほかのグレードは、最高出力200馬力の1.5リッター直列4気筒ガソリンエンジンにCVTまたは6速MT（Aスペックのみ）を組み合わせています。

価格はベーシックグレードが3万3400ドル（約490万円）、「Aスペック」が3万5950ドル（約530万円）、Aスペック「テクノロジーパッケージ」が3万9200ドル（約580万円）、そして高性能モデルのタイプSが5万3400ドル（約780万円）。2025年モデルと比べて400〜1200ドル（約6万〜約18万円）の値上げとなります。

なお、2025年モデルは割引や低金利のキャンペーンが適用されており、在庫車を含めた販売促進が展開されています。