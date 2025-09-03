◆男子プロゴルフツアー ロピアフジサンケイ・クラシック プロアマ戦（３日、山梨・富士桜ＣＣ＝７４２４ヤード、パー７０）

女子選手で男子レギュラーツアーに自身初出場する２９歳の川崎志穂（ミツウロコグループホールディングス）が開幕前日の３日、練習後に取材に応じ、大会への意気込みを語った。

川崎は１９年に男子下部ツアーに出場経験があるが、レギュラーツアーは初めて。「少しでも盛り上げられればいいなと思った」と参戦した。事前に３〜４回ラウンドし、２日に１８ホールを回り「難しいコースなので、今回はティーショットからセカンド、全てにおいて確実性があるマネジメントを求められる」と警戒した。

２９歳の川崎は、今年から大会を特別協賛するロピアから打診を受け、主催者推薦で出場。参戦を決めるまで「たくさんのいろんな意見があるので、めちゃくちゃ迷った」と言うが、自身が好きな言葉「過ぎてしまったことはどうしようもできない。出て後悔した方がいい」を信じ、出場を決断した。

全長７４２４ヤードと長い距離や傾斜、長いラフが特徴の難コース。ドライバーショットは「キャリーで２４３ヤード」を誇る川崎だが、１４番パー５は６００ヤードと設定されるなど「物理的に届かないホールが多い」と脱帽する。第１打がフェアウェーに届かないホールもあり、第２打以降は男子選手より何番手も長いクラブで打つことになり「５番ウッドかユーティリティーになる」と話した。

女子選手が男子ツアーに出場するのは、ソフィー・グスタフソン（０３年）、ミシェル・ウィー（０５、０６年）、宮里藍（０５年）、寺西飛香留（２５年）、菅沼菜々（２５年）に続き、史上６人目。予選通過した選手はこれまでにいない。

川崎はスコアのイメージについて「本当に頑張りたいけど、８５くらいが限界なのかな。インコース次第でスコアが大きく変わる。７０台が出たら完璧。８０前半ではあがってきたい」と力を込めた。