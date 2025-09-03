9月でも油断できない…子どもたちにこそ「日傘」が必要な今、通園・通学で使いやすい日傘と安全面での注意点

2025年の夏の気温は、全国的に平年より高温で推移し、猛暑日や熱帯夜が増えると予想されています。 9月以降も高温傾向が続き、10月まで残暑が続く見込みと報じられています。

猛暑対策として、こまめな水分・塩分補給、日差しを避ける、通気性の良い服装、冷感グッズの活用などが提唱されています。特に、外出時は日傘や帽子で直射日光を避けることが熱中症の予防につながります。

猛暑日（最高気温35℃以上）の年間日数は年々増加しており、対策グッズも進化しています。特に、日傘は遮光性や遮熱性が向上するにつれて、男性向け、子ども向けの商品も増えています。

今回は、子ども向けの日傘の選び方をご紹介します。

遮光性と遮熱性、子ども向けの日傘で優先すべき性能は？

日傘は晴雨兼用がスタンダードになってきているので、コスパに優れた商品が増えています。子ども向けの日傘に求められるのは、遮光性と遮熱性の両方ですが、優先度には少し違いがあります。

◾️遮光性（紫外線対策）

子供の肌は大人よりも薄くデリケートです。紫外線はUVA・UVBともに子どもの肌に直接影響しやすいため、シミやそばかすだけでなく、将来的な皮膚トラブルや皮膚がんリスクにつながります。遮光率99%以上、UPF50+が推奨されます 。

◾️遮熱性（熱中症対策）

夏は地面の照り返しや気温上昇で熱中症リスクが高いので、体感温度を下げる遮熱効果も大切。遮熱加工や裏地がシルバーコーティングされた生地は、赤外線反射性が高く体感温度を下げる効果が期待されます。特に、通学・通園で炎天下を歩く時間がある子どもには効果が大きいと考えられます。

◾️遮光性・遮熱性と色の関係

黒や濃い色は、光を吸収するため、UVカット効果も優れています。白や薄い色は、光を反射する反面、繊維を通り抜けやすいので、UVカット効果は低め。ただし、遮光性は、布の織りの密度・コーティング・裏地の有無などで決まります。特に紫外線対策は、UVカット加工の有無が決定的です。

白・シルバーなど明るい色は、赤外線を反射しやすく、表面温度が上がりにくいので、涼しく感じられます。黒や濃い色は、赤外線を吸収しやすく、表面温度が上がりやすいので、暑く感じます。

遮光性と遮熱性を両立したいときは、外側は遮熱性に優れた白やシルバー、内側は遮光性やUVカットに優れた黒や濃い色というように、二重構造の日傘が最適です。

子ども向けの日傘のカラーとデザイン

日傘は性能も重要ですが、子どもが気に入るカラーやデザインを選ぶことも大切です。

一般的に女児向けの日傘は、パステルカラーやグラデーションカラー、フルーツやハート、ユニコーンといったかわいらしいモチーフ、お姫さま気分になれるフリル付きやレース調のデザインなどが多く見られます。

男児向けの日傘は、恐竜や乗り物、宇宙や海のモチーフなど、冒険心をくすぐるテイストが目を引きます。高学年になると、落ち着いた迷彩柄やタイダイ、ネイビー・ブラックなどクールでシンプルな色みが人気です。

日傘の遮光性や遮熱性は時間の経過や使用状況によって劣化します。そのため、日傘の寿命は、2〜3年が一般的な目安とされています。成長するにつれて、カラーやデザインの好みも変化します。買い換えることを前提に、その時々で最適な日傘を選びたいものです。

子どもの成長に合わせた日傘選び

未就学児や小学校低学年の子どもは、肌が敏感なため、まずは紫外線から守ることが大切。遮光性（UVカット）を優先しましょう。

子どもが自分で安全に扱えるかどうかも重要なポイントです。サイズは親骨45cm前後かつ軽量で、安全ロクロ（傘の開閉時に指を挟まないようにするための部品）、視界を確保する透明窓、夜間の交通事故防止に役立つリフレクター（反射テープ）がついているものがおすすめです。

小学生中学年以降は、活動量が増え、熱中症のリスクも高まります。遮光性に加えて、遮熱性も考慮しましょう。

体格も大きくなってくるので、サイズは親骨50cmから55cm程度、重さは200g前後を目安にすると、通学やお出かけにも負担になりません。日傘の取り扱いにも慣れてくるので、携帯性に優れた折りたたみ傘を利用する人が増えてきます。

今回は、子ども向け日傘の中でも、特に通園・通学に取り入れやすい人気の高い商品を見ていきましょう。

LINEDROPS「kukka hippo（クッカヒッポ）キッズ晴雨兼用長傘」

老舗傘メーカー Ogawa が展開する「LINEDROPS」は、子ども向けに特化した遮光＆晴雨兼用傘のライン。「kukka hippo（クッカヒッポ） キッズ晴雨兼用長傘」は、子どもの視界を確保する透明窓付きで、安全性にも配慮。開閉は指を挟みにくい手開き式で、価格は3,080円。初めての傘にもぴったりです。

親骨の長さと重量は、45cm（約250g）、50cm（約290g）、55cm（約310g）の3種類。カラーバリエーションは、サックス、ネイビー、イエロー、パープル、ミントグリーンの5色。ランドセルの人気色に合わせやすい色が揃っています。

やや重いのが難点ですが、生地はUVカット率99％以上、傘骨には一部にグラスファイバー（FRP）を使用しており、軽さとしなやかさ、折れにくさを兼ね備えた設計となっています。

LINEDROPS「キッズ晴雨兼用折りたたみ日傘」

老舗傘メーカー Ogawa が展開するLINEDROPSの「キッズ晴雨兼用折りたたみ日傘」は、リクレクター（反射テープ）付き。暗い道でライトが当たるとキラキラ光って存在を知らせます。

親骨の長さと重量は、55cm（約232g）。カラーバリエーションは、ネイビー、イエロー、ミントグリーン、パープル、サックスの5色。価格は1,980円とリーズナブルですが、子どもの使いやすさを追求した仕様となっています。

太めのネームバンド、面ファスナー仕様で留めやすくなっています。長傘のように、ろくろをスライドすることで傘が開くイージータイプ折りたたみ式。開閉時に骨をポキポキ折る手間がないので、すぐに傘をさすことができます。出し入れしやすい幅広・トート型の収納袋が付いていて、袋の持ち手をランドセルのフックにかけて、持ち運ぶこともできます。

Wpc.「ポケモン 遮光 冒険の始まり ミニ 日傘 折りたたみ」

日本のファッション雑貨メーカー、ワールドパーティーが展開する傘ブランドWpc.の「ポケモン 遮光 冒険の始まり ミニ 日傘 折りたたみ」は、高機能かつお気に入りのポケモンと一緒に持ち歩けるデザイン性が人気です。

フシギダネ（グリーン）、ヒトカゲ（ベージュ）、ゼニガメ（サックス）の3種のカラー展開。ポケモンが傘本体と収納ケースにワンポイントで描かれており、かわいらしく飽きのこないデザイン。

親骨の長さと重量は、47cm（約210g）。5段式の骨を採用した折りたたみ傘。鞄のポケットにスッポリと収納できるサイズ感、スクエアなので鞄のシルエットを崩さず収納できます。手開き（イージーオープン）タイプ。柔らかい力でスムーズに開閉できます。価格は4,400円。

芦屋ロサブラン「キッズ日傘 プレーン」

芦屋ロサブランは、機能性・信頼性・美しさを兼ね備えた日傘ブランド。価格は11,000円と高価ですが、親子で兼用するなら「キッズ日傘 プレーン」がおすすめです。

装飾を極力抑えたベーシックなデザイン。ふちの緩やかなアーチが上品な印象を与え、長く愛用できます。カラーバリエーションは、ピンク、ミント、シエルブルー、グレージュ、パウダーピンク、アイリスの6色展開。ややくすみのある色合いなので、子どもも大人も使いやすいでしょう。

親骨の長さと重量は、47cm（約310g）。中棒を覆う円形ロクロカバーを採用し、指をはさみにくくした上、耐久性も向上しています。露先（先端部分）には丸みを帯びた安全な形状を採用。ケガのリスクを低減します。

子どもの日傘利用で気を付けること

子どもが日傘を使うときは、大人とは異なる配慮が必要になります。安全面とマナーの観点から整理しました。

◾️安全面

子どもは身長が低いため、傘の位置が目線と重なり、前や横が見えにくくなることがあります。交通量の多い場所では特に注意が必要です。

混雑した道や登下校時は、傘の骨が他の人の顔の高さに来ることもあります。周囲の人にぶつけないように、持ち方や広げる場所に注意しましょう。

強風時は、子どもの力では制御できず、転倒したり、傘が飛ばされる危険があります。強風時は日傘を使わせない判断も必要になると同時に、日焼け止めなどで、紫外線対策・熱中症対策をしましょう。

◾️学校や地域のルール

一部の学校や地域では、登下校中の日傘の仕様を禁止する例もあります。学校や地域でのルールを事前に確認しておくと安心です。

顔の「下半分」がたるむのには理由があった！歯科医師が2000人を分析してわかったNG習慣