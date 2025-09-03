【aimerfeel】2025年ハロウィンランジェリーで気分を盛り上げ♡

2025年のハロウィンシーズンに、aimerfeelから特別なランジェリーコレクションが登場しました。毎年注目を集めるこのシリーズは、仮装やコスプレにはもちろん、日常の下着としても使える機能性の高さが魅力。デザイン性と着け心地を兼ね備えたランジェリーは、大人の女性のハロウィン気分をぐっと盛り上げてくれます。今年も特別感たっぷりのラインナップをぜひチェックしてみてください♪

ハロウィン限定♡aimerfeelランジェリー

aimerfeelの2025年ハロウィンランジェリーは、普段使いできる本格的なブラからイベント気分を盛り上げる華やかなアイテムまで幅広く揃っています。

毎年人気を集める秘密は「遊び心と実用性の両立」。仮装だけで終わらない、日常に取り入れやすいデザインが多いのも特徴です。

ブラックやパープルなどハロウィンらしいカラーリングに加え、セクシーかつ可愛いディテールで、特別な一夜を華やかに演出してくれます♡

BAMBI WATERの新作カップ付きトップスで1枚でも360°きれい見え

嬉しいキャンペーンも開催中！

ハロウィン特集ページでは、遊び心あふれる「Happy Halloweenキャンペーン」を開催中。

通販サイト限定で、特設ページに隠れている白ウサギの「懐中時計」を見つけると、割引クーポンがもらえる楽しい企画です♪

ランジェリー選びをしながら、宝探しのようなワクワク感を味わえるのも魅力。今年だけのキャンペーンを活用して、お気に入りのランジェリーをお得に手に入れてみてはいかがでしょうか。

まとめ～aimerfeelで特別な夜を～

aimerfeelのハロウィンランジェリーは、ただの仮装用アイテムではなく、大人の女性に寄り添う機能性とデザイン性を兼ね備えています。

キャンペーンも相まって、今年のハロウィンをもっと自由に、もっと自分らしく楽しめるはず♡特別な夜に、自信を持って身につけられるランジェリーを選んで、あなたのハロウィンを輝かせてください。