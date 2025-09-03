¾åÅÄÎµÌé & ¶¶ËÜÎÉÎ¼¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¥°¥ëー¥×¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë¡¡¡ØTV¥¬¥¤¥ÉPERSON¡ÙÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì
¡¡¾åÅÄÎµÌé¤È¶¶ËÜÎÉÎ¼¤¬É½»æ¤ò¾þ¤ë¡Ø½µ´©TV¥¬¥¤¥É´ØÀ¾ÈÇ2025Ç¯10·î16Æü¹æÁý´© TV¥¬¥¤¥ÉPERSONvol.157¡Ù¤¬9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÅìµþ¥Ë¥åー¥¹ÄÌ¿®¼Ò¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¾åÅÄÎµÌé¤È¶¶ËÜÎÉÎ¼¤Î¥°¥ëー¥×¤Ø¤Îº£¤Î»×¤¤¤È¤Ï¡©
¡¡Âç¥Ò¥Ã¥È¥ß¥¹¥Æ¥êー¾®Àâ¤ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¤ÇÉñÂæ²½¤·¤¿²»³Ú·à¡ÖÆæ²ò¤¤Ï¥Ç¥£¥Êー¤Î¤¢¤È¤Ç¡×¤Ç¡¢ÆÇÀå¼¹»ö¡¦±Æ»³Ìò¤ò±é¤¸¤ë¾åÅÄÎµÌé¤È¡¢¸æÁâ»Ê·ÙÉô¡¦É÷º×µþ°ìÏºÌò¤ò±é¤¸¤ë¶¶ËÜÎÉÎ¼¡£¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸Ä¿Í¤Ç¤Î¶¦±é¤Ï½é¤È¤Ê¤ë2¿Í¤¬¡¢¡Ö¤â¤¦ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Ø¾åÅÄ¤¯¤ó¤Ï±Æ»³¤À¡¢±Æ»³¤Ï¾åÅÄ¤¯¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¶¶ËÜ¡Ë¡¢¡Ö¶¶ËÜ¤ÈÉ÷º×¤Ë¤Ï¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Áá¤¯¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ê¾åÅÄ¡Ë¤È¤ª¸ß¤¤¤ÎÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë2¿Í¤¬¡Ö¡ÊKAT-TUN¤Ï¡ËÃ¯¤·¤â¥Þ¥Í¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥°¥ëー¥×¡×¡Ê¶¶ËÜ¡Ë¡¢¡Öº£²ó¡¢¶¶ËÜ¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈA.B.C-Z¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë°¦Ãå¤¬Í¯¤¯¤È»×¤¦¡×¡Ê¾åÅÄ¡Ë¤ÈÌÀ¤«¤¹¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¥°¥ëー¥×¤Ø¤Î°õ¾Ý¤òÊ¹¤¤¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò·ÇºÜ¡£
¡¡Î¢É½»æ¡õ´¬ËöÆÃ½¸¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡Ö°¦♡¥¹¥¯¥ê～¥à¡ª¡×¤¬À¤³¦Åª¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥êー¥º¡×¤Î3¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦AiScReam¤¬ÅÐ¾ì¡£À¼Í¥¤òÌ³¤á¤ë¹ßÈ¨°¦¡¢ÂçÀ¾°¡¶êÍþ¡¢Âç·§ÏÂÁÕ¤¬¡¢³Ú¶Ê¤¬¥Ð¥º¥Ã¤¿¤³¤È¤Ç´¶¤¸¤¿ÊÑ²½¤ä¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬À¼Í¥¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¡¢¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥êー¥º¡×¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£Å¹ÊÞ¤´¤È¤Ë¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¤âÉÕÂ°¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§¥²ー¥Þー¥º¡ÊWEB¡¦¼ÂÅ¹ÊÞ´Þ¤à¡Ë¡ÚÆÃÅµÆâÍÆ¡ÛAiScReam¡Ò¹ßÈ¨°¦¡Ê¹õß·¥ë¥Ó¥£Ìò¡Ë¡¿ÂçÀ¾°¡¶êÍþ¡Ê¾å¸¶ÊâÌ´Ìò¡Ë¡¿Âç·§ÏÂÁÕ¡Ê¼ãºÚ»Íµ¨Ìò¡Ë¡ÓÀ¸¼Ì¿¿ ³¨ÊÁÁ´4¼ïÎà¤è¤ê¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¢¨³¨ÊÁ¤Ï¥½¥í³¨ÊÁ³Æ1¼ïÎà¡¢½¸¹ç³¨ÊÁ1¼ïÎà¤ÎÁ´4¼ïÎà¤È¤Ê¤ë¡£
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ¡ÚÆÃÅµÆâÍÆ¡ÛÂçÄÍ¹ä±û¡¡À¸¼Ì¿¿¡¡1Ëç¢¨9·î3Æü¸½ºß¢¨ÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤Ï¡¢ÆÃÅµ¤Îºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë