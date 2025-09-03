ハーマンインターナショナルは、オーディオブランド「JBL」より、200mm径2ウェイ・ブックシェルフ型スピーカー『JBL Summit Ama（ジェイビーエル サミット アマ）』を2025年秋より発売することを発表した。

【画像あり】重厚なハイグロス・エボニー天然木突板仕上げの本体外観

『JBL Summit Ama』は、ブックシェルフ型スピーカーの最上位モデルに位置づけられている。

そして、来年ブランド創立80周年を迎えるJBLのエンジニアリングとサウンドへの情熱を注ぎこんだ集大成とも呼べる新たなプロジェクトモデル「JBL Summit」シリーズの日本導入第1弾にあたる。

ユニット構成は、JBL独自のD2コンプレッションドライバー＋HDI™ホーンと新開発200mm径HC4コーンウーファーの2ウェイ仕様で、純度の高い音楽信号をこれら各ユニットに届ける独自のMultiCap™クロスオーバーネットワークを搭載している。

カーボンファイバーと一体化させた強固なフロントバッフルや綿密なブレーシングなど、不要な共振を排除する堅牢設計のキャビネットを採用し、サミットゴールドのアクセントが美しい重厚なハイグロス・エボニー天然木突板仕上げの本体に仕上がっている。

また、JBLカスタムのIsoAcoustics™アイソレーションフィート装備の専用スタンドが付属している。