絵本『ねずみくんのチョッキ』の“アニメ化”が決定！ シリーズ最新43巻は9．3発売
シリーズ累計500万部突破のロングセラー絵本「ねずみくんのチョッキ」シリーズ（ポプラ社）初のテレビアニメ化が決定。9月3日（水）に発表された。
【写真】ねずみくんが“お絵かき”に初挑戦！ 最新43巻を一部お披露目
■唯一無二の世界を表現
「ねずみくんのチョッキ」シリーズは、赤いチョッキがトレードマークの主人公・ねずみくんが、いろんな動物の仲間たちと繰り広げる、ユーモラスで心あたたまる物語。
ねずみくんをはじめ、ねみちゃんなど仲間たちと過ごす唯一無二の世界が、アニメーションでどう表現されるのか注目したい。なお、初回放送日などの詳しい詳細は、公式ホームページで随時発表される予定だ。
また、同日9月3日（水）は、シリーズ最新刊「えかきになりたい ねずみくん」が発売された。
43作目となる本作は、シリーズ作品で初めて、ねずみくんが“お絵かき”に挑戦。ねずみくんが描く、動物のなかまたちのユーモラスな似顔絵や、予想外なオチが見どころで、どんな絵が出てくるか、次のページを想像するのが楽しいお話となっている。
