ウッドストックがテーマの新商品が登場！ もこもこ刺しゅうの「ダイカットクッション」など展開
黄色い小さな鳥、ウッドストックがテーマのショップ「WOODSTOCK NEST Sweets ＆ Goodies」は、9月12日（金）から、秋の新商品を、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。
【写真】もこもこ刺しゅうがかわいい！ 「ダイカットクッション」
■ノベルティプレゼントを用意
今回登場するのは、秋のおでかけやインテリアにぴったりな、優しい手触りや色にこだわった商品。
あたたかみのあるコーデュロイ生地のぬいぐるみは、しましま模様のやさしい手触りが特徴の、ずっとなでていたくなるようなアイテムだ。
また、ウッドストックをもこもこの刺しゅうであしらった「ダイカットクッション」は、インテリアのアクセントやデスクで使うのにぴったり。
そのほか、2種のデザインから選べる「フェイスタオル」、レモネード、ベルガモットピーチ、フレッシュベリーのフレーバーティーをそれぞれ入れた「紅茶巾着」、1本あると重宝する「ジェットストリーム 4色ボールペン＆シャープ」も並ぶ。
さらに、店舗およびオンラインストアでは、5000円以上の購入で、1会計につき1個もらえる「ミニジュートバッグ」のノベルティプレゼントも用意される（価格は税込み）。
