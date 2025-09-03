「コーデュロイぬいぐるみ」（税込 2530(円）

　黄色い小さな鳥、ウッドストックがテーマのショップ「WOODSTOCK NEST Sweets ＆ Goodies」は、9月12日（金）から、秋の新商品を、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。

【写真】もこもこ刺しゅうがかわいい！　「ダイカットクッション」

■ノベルティプレゼントを用意

　今回登場するのは、秋のおでかけやインテリアにぴったりな、優しい手触りや色にこだわった商品。

　あたたかみのあるコーデュロイ生地のぬいぐるみは、しましま模様のやさしい手触りが特徴の、ずっとなでていたくなるようなアイテムだ。

　また、ウッドストックをもこもこの刺しゅうであしらった「ダイカットクッション」は、インテリアのアクセントやデスクで使うのにぴったり。

　そのほか、2種のデザインから選べる「フェイスタオル」、レモネード、ベルガモットピーチ、フレッシュベリーのフレーバーティーをそれぞれ入れた「紅茶巾着」、1本あると重宝する「ジェットストリーム 4色ボールペン＆シャープ」も並ぶ。

　さらに、店舗およびオンラインストアでは、5000円以上の購入で、1会計につき1個もらえる「ミニジュートバッグ」のノベルティプレゼントも用意される（価格は税込み）。