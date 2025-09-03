「大阪・関西万博 写真集」が発売決定！ ミャクミャクや各パビリオンを収めた思い出の1冊
2025大阪・関西万博公式ライセンス商品として「大阪・関西万博 写真集」（ぴあ）が、9月11日（木）から、全国の書店および万博会場内のオフィシャルストアで発売される。
【写真】万博会場を徹底取材した「大阪・関西万博ぴあ 完全攻略編」も販売中
■184日間を振り返る
今回登場する「大阪・関西万博 写真集」は、10月13日（月）に閉幕を迎える「大阪・関西万博」の会場のあらゆる場所を、参加者の生き生きとした様子とともに写真に収めた1冊。
開幕に先駆けて2月に発売した「大阪・関西万博ぴあ」と開幕後の万博会場を徹底取材した「大阪・関西万博ぴあ 完全攻略編」は、合わせてシリーズ累計110万部を超える大ヒットを記録し、大阪・関西万博の注目度を証明した。
本書は、シンボルの“大屋根リング”や趣向を凝らしたパビリオンの数々に加えて、公式キャラクターのミャクミャクや世界各国の味が一堂に会したグルメの写真などを収録。閉幕後も、大阪・夢洲の184日間を振り返ることができる、思い出が詰まった内容となっている。
