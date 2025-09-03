¡ÖÄï¤¯¤ó¡¢¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¸µÝ¯ºä46¤Î¥Õ¥¸¸¶ÅÄ°ª¥¢¥Ê¡¢Äï¤È¤ÎàËüÇî2¥·¥ç¥Ã¥Èá¸ø³«¤Ë¡ÖÄï¤¯¤ó¤½¤³¤«¤ï¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤»Ð¤Á¤ã¤ó¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤ª¤é¤ó¤ï¡×¤ÎÀ¼
Äï¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ë¡Ä2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡¡¸µÝ¯ºä46¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¸¶ÅÄ°ª¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Äï¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö£±²ó¤À¤ÈÁ´Á³Â¤ê¤Ê¤¤¤è¡Á¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¡£¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÆ¬¤Î¾å¤Ë¾è¤»¤ë¸¶ÅÄ¥¢¥Ê¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢Äï¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤ÉÊ£¿ôËçÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¡×¡ÖÄï¤¯¤ó¤¤¤¤¤Ê¡¼¡ª¡×¡ÖÄ¶²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÄï¤¯¤ó¡¢¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡ÖÈþ¿Í¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¤¬µï¤ÆÁ¢¤Þ¤·¤¤¡Á¡×¡ÖÃçÎÉ¤··»Äï¤À¤Í¡Á¡×¡ÖÄï¤¯¤ó¤½¤³ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖÄï¤¯¤ó¤Î¤Ê¤ó¤À¤è»Ðµ®´¶¡¢²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤»Ð¤Á¤ã¤ó¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤ª¤é¤ó¤ï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£