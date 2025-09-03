さらば森田、マネージャーの“一軒家”お宅訪問→ロフトの大きさに驚き SNS反響「お洒落な家〜!!」「大豪邸やなぁ」
お笑いコンビ・さらば青春の光の森田哲矢が、3日までに自身のYouTubeチャンネル「さらば森田の五反田ガレージ」を更新。マネージャーのヤマネヒロマサ氏の一軒家でのDIYを公開した。
【動画】「お洒落な家〜!!」「大豪邸やなぁ」マネージャーの一軒家訪問→ロフトの大きさに驚いたさらば森田
「ヤマネMg一軒家を建もの探訪DIY」と題して、森田がヤマネ氏の一軒家を訪問。場所の特定を避けるため、フルモザイクに顔部分だけくり抜いた斬新な絵で始まった。
ヤマネ宅に到着した一行。まずは、おしゃれなアートで飾られた玄関に始まり、寝室、長男の部屋などを巡った。1階はヤマネ氏以外の家族が使う部屋だそうで、森田らはヤマネ氏の部屋へ。動画冒頭では、自身で「罪人の部屋」と称していた部屋だが、森田は入ると「そんなに罪重くない感じ」と独特な表現で整理された部屋を褒める。
さらに、階段登った先のロフトに足を踏み入れると、その大きさに「めっちゃ広い！」「やばあ、これ」と驚がくする。
今回はなにもないというヤマネ氏の部屋でDIY。そして、近隣のホームセンターで木材を購入し、作家の廣川祐樹氏が机を作り上げた。出来上がった机は、もともとあった椅子にもぴったりの高さでヤマネ氏も「めっちゃ良い」と絶賛していた。
この投稿に「ヤマネハウスがめちゃ素敵」「お洒落な家〜!!」「大豪邸やなぁ」といったコメントが寄せられた。
