俳優の清水尋也容疑者が乾燥大麻を所持していたとして、警視庁に逮捕されました。自宅からは大麻のような乾燥植物片も見つかっているということです。

【写真を見る】俳優・清水尋也容疑者を大麻所持の疑いで逮捕 容疑認める 交際相手の女も逮捕 情報提供を受け警視庁が内偵捜査

先月、静岡県内。

記者

「俳優の清水尋也容疑者が出てきました。撮影に向かうのでしょうか。白と黒の帽子をかぶって歩いています」

厳しい日差しの中、足早に歩くのは俳優の清水尋也容疑者（26）です。

この数日後、清水容疑者は警視庁に麻薬取締法違反の疑いで逮捕されました。

記者

「午前6時です。警視庁の捜査員に連れられて、俳優の清水容疑者が出てきました」

捜査関係者によると、清水容疑者は今年7月10日ごろ、東京・杉並区の自宅マンションで乾燥大麻を所持した疑いがもたれています。

清水容疑者

「みすぼらしい体をしているので、乗り切れるかっていう気持ちが大半。毎日必死にアクションに臨んでいたんですけど」

2年前、アクションシーンの撮影についてこう語っていた清水容疑者。

2012年に映画で俳優デビューし、その後「東京リベンジャーズ」シリーズなどの映画やドラマなど、話題作に次々と出演する若手実力派俳優として活躍。

現在は、TBS系列で放送中の日曜劇場『19番目のカルテ』に内科の医師役で出演中でした。

「清水容疑者が大麻を使用しているのではないか」

警視庁は今年1月に情報提供を受け、内偵捜査を進めていたといいます。

捜査関係者によると、きょう午前4時すぎから始まった自宅での捜索で、テーブルから大麻のような乾燥植物片や巻紙が見つかったということです。

清水容疑者と同棲していた交際相手の女（20代）も同じ容疑で逮捕されていて、取り調べに対し清水容疑者は「大麻を持っていたことは間違いありません」と容疑を認めているということです。

警視庁は大麻の入手ルートなどを詳しく調べています。