熱帯低気圧が台風に発達し、木曜日にかけて南西諸島や西日本に接近する見通しです。台風や湿った空気の影響で西日本と東日本の太平洋側は広い範囲で雨が降り、大雨となる所がありそうです。

九州南部では台風本体や周辺の雨雲がかかり、木曜日の夜にかけて激しい雨や非常に激しい雨の降る所がありそうです。四国も発達した雨雲がかかり、木曜日にかけて大雨となる所がありそうです。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に注意、警戒をし、また強風や高波にもご注意ください。そのほかの西日本や東日本も雨の降る所があり、局地的に雷を伴って激しく降る所がある見込みです。

金曜日にかけて台風は本州付近を東に進む見通しで、東日本から東北にかけて雨の強まる所がありそうです。台風の速度や進路によって、雨の強まる範囲や時間が変わる可能性があるため、今後も最新の情報にご注意ください。

【予想される24時間降水量（3日18時〜4日18時まで・多い所）】

四国地方 ：200ミリ

九州南部地方：180ミリ

九州北部地方：180ミリ

奄美地方 ：100ミリ

近畿地方 ：100ミリ

東海地方 ：100ミリ

雨雲が広がるため、関東から西の太平洋側も少し暑さが落ち着き、猛暑日からは解放されそうです。ただ湿度が高く、蒸し暑い所が多くなりそうなので、引き続き暑さ対策をしっかりしてお過ごしください。

木曜日の各地の予想最高気温です。

札幌 ：29℃ 釧路：22℃

青森 ：30℃ 盛岡：30℃

仙台 ：28℃ 新潟：33℃

長野 ：31℃ 金沢：32℃

名古屋：30℃ 東京：30℃

大阪 ：31℃ 岡山：30℃

広島 ：32℃ 松江：32℃

高知 ：30℃ 福岡：33℃

鹿児島：32℃ 那覇：33℃