酒田市が公表した中心市街地のグランドデザイン案について市民から意見を聞くタウンミーティングが31日、開かれました。



酒田市の中心市街地では、2021年7月に「マリーン5清水屋」が閉店してから丸4年が経過した今も土地や建物をどうするか今後の方針が決っていません。

市は、中心部の「中町エリア」の活性化を目指そうと、まちの発展の在り方を示す「まちなかグランドデザイン」のたたき台を作り、7月末に公表しました。この中で、「暮したくなる、起業したくなる」「多様な人材を育てる」など目指すまちの姿として5つの項目を掲げています。

その上で、酒田市の矢口明子市長は具体的な再開発事業については民間の活力に期待する考えを示しています。





酒田市矢口明子市長「特に旧清水屋も民間のものですのでグランドデザインは酒田市が当然、全体の方針は作るのですが具体的な事業案は基本的には民間事業者がじゃあやってみようという方がぜひ出て来てほしい」市は8月からホームページなどで市民の意見を募集しているほか、8月31日にはタウンミーティングを開き、およそ30人の市民から意見を聞きました。市民からは「中心部に病院が少なく個人の医院が集まった「医療モール」のような場所が必要」という意見や、「空き店舗を活用した宿泊施設や大学生などが共同で住めるシェアハウスが欲しい」という意見のほか、行政任せでなく市民自らの行動を促す意見も出ました。参加者は「上手くやっている地方はほぼ行政任せでやっていません。民間が立ち上がってなんなら民間がリードしているところに行政が後から乗っかってサポートする。そういったスタンスでやっている地方が伸びています」市では、こうしたタウンミーティングや各種団体との意見交換を重ね来年3月までにグランドデザインを策定。UR＝都市再生機構などのアドバイスも受けながら官民連携した再開発プランを検討していく方針です。