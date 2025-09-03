「シャッフルアイランド」羽柴なつみ、ベアトップ姿の“ほろ酔いショット”に反響「顔赤くなってて可愛い」「色気全開」
【モデルプレス＝2025/09/03】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season5」に参加していたタレントの羽柴なつみが2日、自身のInstagramを更新。ベアトップ姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「シャッフルアイランド」参加美女、胸元全開 真っ赤なほろ酔い姿
羽柴は「眼鏡かけてても気づいてくれるみんなが好き」とコメント。眼鏡をかけてベアトップを着用した写真を載せており、顔を赤らめ少し酔っていることがうかがえる。
この投稿に、ファンからは「顔赤くなってて可愛い」「色気全開」「大人っぽい」「眼鏡姿も好き」といったコメントが寄せられている。
本番組は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2 つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替え）”していかなければならない」というルールのもと、島間を“シャッフル”しながら本能のままに恋愛していく、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。羽柴は、2024年に放送された「Season5」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「シャッフルアイランド」参加美女、胸元全開 真っ赤なほろ酔い姿
◆羽柴なつみ、眼鏡×ベアトップ姿披露
羽柴は「眼鏡かけてても気づいてくれるみんなが好き」とコメント。眼鏡をかけてベアトップを着用した写真を載せており、顔を赤らめ少し酔っていることがうかがえる。
本番組は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2 つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替え）”していかなければならない」というルールのもと、島間を“シャッフル”しながら本能のままに恋愛していく、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。羽柴は、2024年に放送された「Season5」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】