ROLAND、推しの腰に手を添えた“推し活”写真に反響「同担なの光栄」「お2人ともカリスマックス」
【モデルプレス＝2025/09/03】タレントで実業家のROLANDが2日、自身のInstagramを更新。“推し活”を報告した。
ROLANDは「この前あべちゃんとディナーして、また普段は立ち入り禁止のはずのローランドの心に立ち入られてました。（幸せでした）」とつづり、Snow Manの阿部亮平の腰に手を添えた2ショットを投稿。ハッシュタグでは「＃推し活 ＃あべちゃん ＃生まれてきてくれてありがと」とつづっている。
この投稿には「推し活が規格外すぎる」「同担なの光栄」「流石お目が高い」「またそれスノで絡んでほしい」「舘様（宮舘涼太）がヤキモチ妬きそう」と反響が続々。また、Snow Manが8月25日にデジタルシングル「カリスマックス」をリリースしたことにちなんで「お2人ともカリスマックス」といった声も寄せられていた。（modelpress編集部）
