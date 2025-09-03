ROIROM本多大夢＆浜川路己、デザインネイル纏いトリップへ「NAILON」ダブルカバー登場
【モデルプレス＝2025/09/03】「ROIROM（ロイロム）」として活動する本多大夢（HIROMU）と浜川路己（ROI）が、9月29日発売のファッション＆ネイルアートマガジン『NAILON ISSUE 02』（カエルム）ダブルカバーに登場する。
【写真】田中みな実から絶賛されたタイプロ出身アイドル
グローバルな最先端ファッション＆カルチャーマガジン『NYLON JAPAN』、ネイリストによるネイリストのためのネイルマガジン『NAILEX』がタッグを組み誕生した、ファッション＆ネイルアートマガジン『NAILON（ネイロン）』。ローンチから1年を経て、この度、第2号目が発売される。
1年ぶりのカムバックとなる当号は、3組の表紙モデルを起用し、豪華3パターンのマルチカバー仕様で発売。表紙起用モデルの1組目は、某プロジェクト番組で注目を集め、その後互いの手を取り合い新たに歩き始めた次世代のニューアイコン・ROIROM。そしてROIROM史上初の両面表紙を飾る。
これからの活動にかける思いや新たな表現を探し出す姿を情緒たっぷりにロードトリップ風に撮影。デザインネイルをムード満点に纏い、16ページでつづる“ROIROMトリップ”へ出発。今まで見たことのない2人の姿を見ることができる。また、ネイル、ファッション、プライベートの話はもちろん、ユニット活動にフォーカスしたロングインタビューも掲載される。 （modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆ROIROM（ロイロム）「NAILON ISSUE 02」ダブルカバー登場
