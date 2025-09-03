運転士不足で減便が続くフラワー長井線について、運転士が3人増えることがわかりました。このうち1人は、運転士資格を持ち、1日から勤務しているということです。



フラワー長井線をめぐってはことし2月末までに運転士などあわせて5人が相次いで退職したため、運行する第三セクターの「山形鉄道」が、スタッフの減少でこれまでのダイヤを維持できないとして、ことし4月から従来の上下24本を16本に減便しています。

これを受けて、主要株主の長井市は、運転士を担う地域おこし協力隊員をことし5月から募集していて、3日までに県外在住の男性2人が内定したことがわかりました。





長井市地域づくり推進課 新野 弘明 課長「ほかのところでお勤めの方なるべく早く着任してもらえるよう調整している。今後車両の構造運転業務の内容、法制度も含め勉強して資格を取得してもらう」国の規定では、公共交通や教育、観光など自治体が推進したい施策に関連する企業・団体には地域おこし協力隊の隊員を派遣することができるとされています。長井市はこの規定を利用し年内に着任予定の隊員2人を山形鉄道に派遣することにしています。しかし、運転士の資格取得や研修の期間を考慮すると実際に車両を運転するまでにはおおむね2年を要するということです。一方、山形鉄道は運転士の経験があり資格も持っている県外出身の男性1人を1日付けで新たに社員として採用しました。男性はすでに勤務しているということです。ただ、5人の退職に対し採用されたのはまだあわせて3人のため市や山形鉄道はすぐに通常ダイヤに戻すことはできないと話しています。長井市地域づくり推進課 新野 弘明 課長「減便しているのを元に戻すのはまだ難しいみたいなのでこれから追加で運転士を確保するため長井市も取り組んでいきたい」長井市は今後、運転士を担う地域おこし協力隊員の追加募集を検討していて、これとは別に山形鉄道も採用活動を続けていくとしています。