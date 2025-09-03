大谷翔平 ドジャース通算100本塁打目は脅威の193キロ弾 ロバーツ監督「普通の選手ならシングルヒット」



大谷翔平

＜2025年9月2日(日本時間3日)ピッツバーグ・パイレーツ対ロサンゼルス・ドジャース＠PNCパーク＞

ドジャースの大谷翔平投手(31)が、敵地で行われたパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場、7試合ぶりとなる46号ソロを放つなど3安打2打点の活躍をみせた。

この一発で54本塁打の昨季と合わせてドジャース通算100本塁打に到達したが、チームの勝利には結びつかなかった。

衝撃の一撃が飛び出したのは、3回の第2打席だった。3点を追う1死無走者の場面。2番手右腕チャンドラーが投じた膝元の99.2マイル(約159.6キロ)ストレートを捉えると、打球は弾丸ライナーとなって右翼席に着弾した。

打球速度は、驚異の120マイル(約193.1キロ)。これは大谷の全打球で最速となる数字。角度は23度、飛距離は373フィート(約113.7メートル)だった。

「正直、今の彼にできることで、僕らを驚かせるようなことはもうほとんどないよ。つまり、あれはショーヘイにとってはただのホームランということだよ」。

ネクストバッターズサークルでこの当たりを見ていたベッツはこんなコメントを残した。

＜ロバーツ監督一問一答＞

――今日の大谷選手のホームランに関して

とても素晴らしかったです。あのストレートをあれだけ強く引っ張ってライトに運ぶのを見られたのは、本当に良かった。

今日はショーヘイにとってすごくいい一日でした。最後の打席のセンターへの二塁打、左中間への二塁打もありましたし、本当にバットをよく振れていたと思います。

――あのホームランは120マイル(約193.1キロ)の打球速度でした。

打った瞬間の打球の速さには正直気づかなかったんですが、あっという間にスタンドまで届きました。

普通の選手ならシングルヒットの打球が、彼の場合はホームランになるんです。

――ドジャースに入って2シーズン目で100本目のホームランを記録しました。

そうですか、ドジャースでそれを成し遂げた選手は、いたとしてもごくわずかだと思います。

本当に驚くべきことです。

――大谷選手は今年、時速98マイル(約157.7キロ)以上の速球を多く打っています。

大谷選手は速球への対応をすごく練習しています。マシンを使って取り組んでいるんです。

スイングも速球に対応できるように少しコンパクトになったと思います。8月はとても良い月でしたし、9月も好調なスタートを切っています。

前にも言いましたが、9月は彼にとって今年一番の月になると思います。

――大谷選手のホームランがドジャースに勢いを与たと思いますか？？

与えたと思います。試合の中で何度か勢いを見せられる場面はあったと思います。

ただ残念ながら、その流れを生かすために相手打線をゼロで抑えることができませんでした。

