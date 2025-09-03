暑さに負けず仕事や家事、育児など毎日がんばる自分にたまにはご褒美を贈りませんか？



（客）「ホテルならではだと思うのでうれしい」さらにグルメにこだわる老舗ホテルでは、あの“鉄人”の絶品中華に名物スイーツまで食べ放題。（客）「お昼からおいしいご飯が食べられるので、ご褒美だなって思って」（客）「ここが一番おいしいね」「every.LIFE」は、たまには頑張る自分にご褒美を。豪華でお得なホテルのランチブッフェ、その魅力を調査します。まずは、静岡駅南口から徒歩1分の「ホテルグランヒルズ静岡」。明るく豪華なエントランスに直結するのが「ザ・テーブル」ヨーロッパ風の落ち着いた店内では、一流シェフが作る様々なジャンルの料理を心ゆくまで堪能することができます。今は「秋のグローバルランチブッフェ」が開催中で、秋の味覚をふんだんに使った料理やスイーツを楽しむことができます。こちらのブッフェのこだわりを料理長に聞いてみると…。（洋食統括料理長 冨田 宗裕さん ）「常時お料理は30種類ぐらい、ご用意いたしております。季節によりますが、積極的に地元のお野菜ですとか食材は使っていくように心がけております。時間を気にせず召し上がっていただけるところがいいところだと思っております」食べ放題というと、通常は時間制限がありますが、こちらはランチタイムの午前11時から午後2時半まで時間制限なしで最大3時間半も楽しむことができるのです。絶品グルメがそろう中でも1番人気というのが、お客さんの目の前で調理するライブキッチン。これは牛肉のグリル。味はもちろん、見た目や音、香りなども楽しめ、出来立てを味わうことができます。（洋食統括料理長 冨田 宗裕さん ）「常にジュージュージュージュー焼き立ての音がしていますので、五感を満足していただくのもライブキッチンのいいところだと思っております」さらに、今が旬の食材を使ったおすすめメニューが「生姜とサンマのアヒージョ」。脂がのったサンマをガーリックオイルで香りをつけ、いろどり豊かな野菜やキノコなどと一緒にオリーブオイルで煮詰めた食欲をそそる一品です。また、鶏もも肉とキノコをたっぷりのバターで炒め、そこにレモンを合わせた「レモンバターソテー」や、たっぷりのサーモンにイクラが乗ったミニ丼も食べ放題。さらにはホテルメイドのスイーツも充実。15種類以上のケーキや焼き菓子、アイスクリームなども食べ放題。もちろん、約15種類のドリンクも飲み放題で3200円はかなりお得です。さらに、「WEB平日割」を利用すると、なんと2950円に。かなりお得にホテルブッフェが堪能できます。（客）「うれしいですね。全部食べようと思います」（客）「普段は子育てで忙しくてなかなか、ゆっくり誰かが作った食事をすることができないので、家族と一緒にご褒美っていう感じで来させてもらってます」（客）「いろどりも良くてこういうのはやはりホテルならではだと思うので、とてもうれしい」時間を気にせず、豪華な料理をお得にお腹一杯楽しんでみてはいかがですか？続いては、静岡市の繁華街にある「中島屋グランドホテル」2024年リニューアルして、よりスタイリッシュなシティホテルへと生まれ変わりました。その地下にあるのが、ブッフェレストラン「クロスロード」。コンセプトは、「頑張る貴方のご褒美レストラン」で、今回のテーマにピッタリの店です。（統括料理長 大石 一裕さん）「ホテルって言うと一般的にすごく敷居が高いというかドレスアップしなきゃ入れないんじゃないかと思ってる人もいると思うんですけど、実はそんなことなくて、誰でも使えるレストランです」ファミリーや女子会など、気軽に食事を楽しんでもらいたいと、席のバリエーションも様々。雰囲気はカジュアルでありながら、料理は超一流のホテルメイドの豪華メニューが揃います。中島屋と言えば中華の鉄人･陳健一さんと深いつながりがあり、その味を受け継いだ「静岡四川飯店」ではマーボー豆腐が看板メニューですが、なんとこちらではそれも食べ放題で堪能できるのです。他にも秋の食材を使った料理などメニューは約50種類。特におすすめはライブキッチンで作る驚きのメニューが。（料理長 佐野 幸伸 さん）「お客様が選んでいただく旬のキノコを使ったパスタと天ぷらと鉄板焼きこの3種類ですね」秋の味覚である様々なキノコを使った料理をその場で作ってもらえますがなんと、アレンジまでお願いできるのです。（料理長 佐野 幸伸 さん）「こちらの生ハムですとか、ステーキもご用意していますのお客様の好みに合わせた召し上がり方ができます」キノコ料理に合わせて生ハムやステーキ、チーズなどを注文すれば、自分好みのキノコ料理にカスタマイズしてくれるのです。また、パティシエの作る手作りスイーツも充実。ブドウや洋ナシを使った季節のスイーツをはじめ、50年の伝統が奏でる中島屋名物のショートケーキやチーズケーキなど15種類が並びます。（パティスリー 米津 千尋さん）「こちらで切り分けてお渡しする形になります」最高の状態で食べてもらいたいと注文を受けてからカットするのがこだわりで、こんなところでも非日常感を楽しむことができます。これらにもちろんドリンクの飲み放題もついて、料金は3300円。インターネットから予約すれば3100円となりさらにお得です。ちなみに平日は、ランチタイム中は時間制限なしで楽しむことができます。（客）「お昼からおいしいご飯が食べられるので、すごいご褒美だなと思って」これは誕生会でやってきたというファミリー。（誕生会で来た姉妹）「2人の誕生日。こう見えて双子で。おいしい」「ここが一番おいしい。好きです」そんな2人のもとに、スタッフが花火がきらめくプレートを運びます。実はこれ、息子さん夫婦からのサプライズ。（誕生会で来た姉妹）Q.サプライズ？「そう、ビックリ」事前に予約をすればサービスは無料。とても素敵な誕生日となり、2人もこの笑顔。週末にはディナーブッフェも開催されていますが、来週末からの3連休は、ドイツ料理や楽団の生演奏が楽しめるオクトーバーフェストも予定されています。一流の豪華な料理をお得に楽しめるホテルのランチブッフェ。日頃の疲れを癒しに非日常時間を楽しんでみてはいかがですか？