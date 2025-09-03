¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Åèº´¡¢ÅÅµ¤¥°¥ë¡¼¥ôÀÐÌîÂîµå¤Ë5Ç¯±Û¤·¤Î¼Õºá!?¡Ö¤´ÈÓ¤ò¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×½é¤á¤Æ¤Î¡ÈÌóÂ«¡É¤ò¥É¥¿¥¥ã¥ó¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡©
TOKYO FM¤¬¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥ï¥¤¥ÉÈÖÁÈ¡ÖÃý¤ë¥º¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡ÁÌÚÍË20:00¡Á20:55¡Ë¡£¿åÍËÆü¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¸«¼è¤ê¿Þ¤Î¥ê¥ê¡¼¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÅèº´ÏÂÌé¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¡Ö¥ê¥ê¡¼¡¦Åèº´¤Î¥½¥×¥é¥ÎC¡×¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢¡£
8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¥ê¥ê¡¼¤ÈÅèº´¤ÎÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¡¢ÅÅµ¤¥°¥ë¡¼¥ô¤ÎÀÐÌîÂîµå¤µ¤ó¤È¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î2¿Í¤¬»×¤¤¤Î¾æ¤òÂîµå¤µ¤ó¤ÈÂí¤µ¤ó¤Ë¤È¤³¤È¤ó¤Ö¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Åèº´¤¬ÀÐÌîÂîµå¤Ë¼Õºá¡Ä¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡©
Åèº´¡§º£Æü¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤ªÆóÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡ª ÅÅµ¤¥°¥ë¡¼¥ô¤µ¤ó¤Ç¤¹¡ª
Âí¡§¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Á¡£¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¤Ç¤¹¡£
Âîµå¡§¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡£ÀÐÌîÂîµå¤Ç¤¹¡£
Åèº´¡§2¿Í¤Ç¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ½Ð±é¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ã¤ÆÄÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥á¥Ç¥£¥¢·Ï¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Âîµå¡§²¶¤Ï½Ð¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âí¤Ï½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Âí¡õ¥ê¥ê¡¼¡õÅèº´¡§¥Ï¥Ï¥Ï¥Ï¥Ï¡ÊÇú¾Ð¡Ë¡£
Åèº´¡§¼Â¤ÏËÍ¡¢Âîµå¤µ¤ó¤Ë¼Õ¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£
Âîµå¡§²¿¡©
Åèº´¡§5Ç¯Á°¤Ë¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯!¡×¤Î¡Ö¥Õ¥§¥¹Âç¹¥¤·Ý¿Í¡×¤ÇÅÅµ¤¥°¥ë¡¼¥ô¤µ¤ó¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ë¿¨¤ì¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢SNS¤ÇÂîµå¤µ¤ó¤¬È¿±þ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£
¥ê¥ê¡¼¡§¤ä¤µ¤·¤¤¡ª
Åèº´¡§¤½¤Î¸åSNS¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤ê¤È¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Âîµå¤µ¤ó¤¬¤´ÈÓ¤ò¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Æü»þ¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£ËÍ¡¢¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢±³¤ß¤¿¤¤¤ËÁ°Æü¤Ë¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÇ®½Ð¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£
Âîµå¡§¤Ç¤â¤Í¡¢¤¢¤Î¸å¤è¤¯¹Í¤¨¤¿¤é¤½¤Î¤È¤¤µ¡¢Åèº´¤¯¤ó¤¿¤ÁÂç»ö¤Ê»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤¸¤ã¤ó¡£¡ÖM-1¡×¡Ê·è¾¡¡Ë¤ÎÁ°¤Ç¡£¤³¤Ã¤Á¤³¤½¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢µ¤¤¬Íø¤«¤Ê¤¯¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£
Åèº´¡§¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª ¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¸å¤â¤¦1²ó¤ªÍ¶¤¤¤¬Íè¤ë¤ÎÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É°ìÀÚ¤Ê¤¤¤Þ¤Þ5Ç¯¤¬·Ð¤Á¡Ä¡Ä¡£ËÍ¤«¤éÂîµå¤µ¤ó¤ÏÍ¶¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£
Âîµå¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤«¤¢¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ã±½ã¤ËËº¤ì¤Æ¤¿¤À¤±¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Åèº´¡§¥Ï¥Ï¥Ï¥Ï¥Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ê¤Î¤Çº£Æü¤Ï5Ç¯±Û¤·¤Ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢Íè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Û¤ó¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢ÅÅµ¤¥°¥ë¡¼¥ô¤Î¤ªÆó¿Í¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ËÇ÷¤ë¾ìÌÌ¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ https://radiko.jp/share/?sid=FMT&t=20250827200000
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§¿åÍËÃý¤ë¥º¡Ö¥ê¥ê¡¼¡¦Åèº´¤Î¥½¥×¥é¥ÎC¡×
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ¿åÍË 20:00¡Á20:55
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¸«¼è¤ê¿Þ¡¦¥ê¥ê¡¼¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦Åèº´ÏÂÌé
8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¥ê¥ê¡¼¤ÈÅèº´¤ÎÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¡¢ÅÅµ¤¥°¥ë¡¼¥ô¤ÎÀÐÌîÂîµå¤µ¤ó¤È¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î2¿Í¤¬»×¤¤¤Î¾æ¤òÂîµå¤µ¤ó¤ÈÂí¤µ¤ó¤Ë¤È¤³¤È¤ó¤Ö¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êº¸¤«¤é¡ËÅèº´ÏÂÌé¡Ê¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ë¡¢ÅÅµ¤¥°¥ë¡¼¥ô¤Î¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¤µ¤ó¡¢ÀÐÌîÂîµå¤µ¤ó¡¢¥ê¥ê¡¼¡Ê¸«¼è¤ê¿Þ¡Ë
¢¡Åèº´¤¬ÀÐÌîÂîµå¤Ë¼Õºá¡Ä¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡©
Åèº´¡§º£Æü¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤ªÆóÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡ª ÅÅµ¤¥°¥ë¡¼¥ô¤µ¤ó¤Ç¤¹¡ª
Âí¡§¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Á¡£¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¤Ç¤¹¡£
Âîµå¡§¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡£ÀÐÌîÂîµå¤Ç¤¹¡£
Åèº´¡§2¿Í¤Ç¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ½Ð±é¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ã¤ÆÄÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥á¥Ç¥£¥¢·Ï¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Âîµå¡§²¶¤Ï½Ð¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âí¤Ï½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Âí¡õ¥ê¥ê¡¼¡õÅèº´¡§¥Ï¥Ï¥Ï¥Ï¥Ï¡ÊÇú¾Ð¡Ë¡£
Åèº´¡§¼Â¤ÏËÍ¡¢Âîµå¤µ¤ó¤Ë¼Õ¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£
Âîµå¡§²¿¡©
Åèº´¡§5Ç¯Á°¤Ë¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯!¡×¤Î¡Ö¥Õ¥§¥¹Âç¹¥¤·Ý¿Í¡×¤ÇÅÅµ¤¥°¥ë¡¼¥ô¤µ¤ó¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ë¿¨¤ì¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢SNS¤ÇÂîµå¤µ¤ó¤¬È¿±þ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£
¥ê¥ê¡¼¡§¤ä¤µ¤·¤¤¡ª
Åèº´¡§¤½¤Î¸åSNS¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤ê¤È¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Âîµå¤µ¤ó¤¬¤´ÈÓ¤ò¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Æü»þ¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£ËÍ¡¢¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢±³¤ß¤¿¤¤¤ËÁ°Æü¤Ë¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÇ®½Ð¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£
Âîµå¡§¤Ç¤â¤Í¡¢¤¢¤Î¸å¤è¤¯¹Í¤¨¤¿¤é¤½¤Î¤È¤¤µ¡¢Åèº´¤¯¤ó¤¿¤ÁÂç»ö¤Ê»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤¸¤ã¤ó¡£¡ÖM-1¡×¡Ê·è¾¡¡Ë¤ÎÁ°¤Ç¡£¤³¤Ã¤Á¤³¤½¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢µ¤¤¬Íø¤«¤Ê¤¯¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£
Åèº´¡§¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª ¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¸å¤â¤¦1²ó¤ªÍ¶¤¤¤¬Íè¤ë¤ÎÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É°ìÀÚ¤Ê¤¤¤Þ¤Þ5Ç¯¤¬·Ð¤Á¡Ä¡Ä¡£ËÍ¤«¤éÂîµå¤µ¤ó¤ÏÍ¶¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£
Âîµå¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤«¤¢¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ã±½ã¤ËËº¤ì¤Æ¤¿¤À¤±¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Åèº´¡§¥Ï¥Ï¥Ï¥Ï¥Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ê¤Î¤Çº£Æü¤Ï5Ç¯±Û¤·¤Ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢Íè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Û¤ó¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢ÅÅµ¤¥°¥ë¡¼¥ô¤Î¤ªÆó¿Í¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ËÇ÷¤ë¾ìÌÌ¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ https://radiko.jp/share/?sid=FMT&t=20250827200000
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§¿åÍËÃý¤ë¥º¡Ö¥ê¥ê¡¼¡¦Åèº´¤Î¥½¥×¥é¥ÎC¡×
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ¿åÍË 20:00¡Á20:55
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¸«¼è¤ê¿Þ¡¦¥ê¥ê¡¼¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦Åèº´ÏÂÌé
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/shovels/sopranoc/