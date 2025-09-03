【あの頃、テレビドラマは熱かった】#5

W浅野は温子よりゆう子が「謙虚だった」

「お玉・幸造夫婦です」

（1994年／読売テレビ・日本テレビ系）

◇ ◇ ◇

最高視聴率30％超えが5作と、ドラマが大豊作だった1993年。その5作がTBSとフジテレビで占められ、日本テレビは蚊帳の外だった。

が、翌94年、テレビ史に残る大ヒット作が生まれる。

4月クールの日テレ系土曜夜9時、安達祐実（43）主演の「家なき子」。当時12歳だった彼女が演じた“すず”は追い詰められていくほどに注目され、初回17.1％で始まった世帯視聴率はうなぎ上り。最終回では37.2％という驚異的な数字を叩き出した。

当時は、どのテレビ局でも至る所に、《高視聴率御礼！〇％！！》などと番組名と数字が毛筆で書かれた紙が張られていたものだが、日テレでは「家なき子」のそれが本当に誇らしげだったのを覚えている。

その「家なき子」の光に隠れて、この年には実にカルトなドラマも日テレ系で放送されていた。読売テレビ制作枠の木曜9時、7月クールの「お玉・幸造夫婦です」だ。

“お玉”役で主演したのは当時63歳の八千草薫さん（2019年没）。そして夫の“幸造”を演じたのは、前年に政界を引退したばかりの“ハマコー”こと浜田幸一さん（当時65歳=12年没）。

演出は、70年代に「時間ですよ」「寺内貫太郎一家」「ムー一族」などTBSドラマで大活躍して“鬼才”と呼ばれた久世光彦さん（06年没）。

畑違いの小林亜星さん（21年没）を抜擢して“石屋の寺内貫太郎”というガンコ親父を人気者にした久世さんによって、ハマコーさんがどんな親父になるのかと思ったら、奥さんと娘たちに振り回される“平成のお父さん”だったのに拍子抜けした覚えがある。存在感はすごいのだけど、おぼつかないセリフはどうしてもコントの域を出なかった。

ところで、このドラマの広報を担当していたのが諏訪道彦さん。もともとアニメ界では有名なプロデューサーだったが、本人いわく「たまたま担当アニメがなかったタイミング」で、このドラマの宣伝業務をこなしていた。

「TBSドラマの黄金期をつくった久世さんと、久世さんが声をかけたハマコーさん。それに八千草薫さんですよ。森光子さんも出るし、藤あや子さんも出演だけじゃなくエンディングの歌まで。こんなにワクワクする座組なのに、なかなか数字が取れない。ドラマって難しいです」

諏訪さんはこのドラマが終わると本業のアニメプロデューサーに戻り、96年には「名探偵コナン」をスタートさせる。ドラマの“番宣担当”として学んだ何かが、今でも大ヒットを続ける「コナン」につながったのかどうかは分からないけど。

（テレビコラムニスト・亀井徳明）