後継者不足など日本農業の危機的状況を訴え、生産者と消費者の連携強化を目指す「令和の百姓一揆」と呼ばれる運動が、ことし3月、都内で行われました。この取り組みを山形県内でも行うことが計画されていて2日、実行委員会が開かれました。



山形市に県内のコメ農家や野菜農家など合わせて14人が集まり、消費者とともにこれからの食の未来について考える「令和の百姓一揆」と銘打った運動の山形開催に向けた実行委員会を開きました。





東根市の新規就農者「4月から新規就農し東根市で野菜を生産している。メインはトマトとサツマイモ」山形市から「8月6日あたりからようやく雨が降りキャベツや葉物類が生き返る生命のたくましさを感じた」コール「農業守ろう！農村守ろう！国産守ろう！」ことし3月に都内で行われた令和の百姓一揆は、後継者不足や農家の所得の低さなど、日本農業の危機的状況を訴えようと実施されました。東京のビル街を農家や消費者など4000人が行進。およそ30台のトラクターとともに国内の農業を守ろうと声を上げました。以降、「令和の百姓一揆」は新潟や静岡、鳥取など全国各地に広がっています。東北では秋田や青森、宮城で開催が予定されていて、県内では、ことし11月の開催を計画しています。2日の実行委員会では、デモ行進を山形市内で実施することや、農家と消費者が直接意見を交換し、農業について理解を深めてもらうシンポジウムの内容などが話し合われました。小国町で雑穀を生産 山口ひとみ共同代表「農家側も発信してこなかったし消費者側もこれまでは気にしてこなかったこと。米価高騰をきっかけに農家の現状や自分の食をどう確保するのかを生産者と消費者それぞれがちゃんと実感できる場にしたい」「令和の百姓一揆・やまがた」は「山形から農と食を未来へつなごう」をスローガンに、ことし11月24日に開催される予定です。