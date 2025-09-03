「PULSE Elite ワイヤレスヘッドセット」

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、超低遅延のロスレスオーディオを実現する「PlayStation Link」(PS Link)に対応したワイヤレスヘッドセットなどを、Windwosでアップデート、調整できる「PS Link PCドライバー」の提供を開始した。

「PULSE Explore ワイヤレスイヤホン」

対応デバイスはワイヤレスヘッドセット「PULSE Elite ワイヤレスヘッドセット」と、完全ワイヤレスイヤフォン「PULSE Explore ワイヤレスイヤホン」、USBドングル「PlayStation Link USBアダプター」。

Windwos用ドライバーを使うことで、PlayStation 5がなくても、PS Linkデバイスのアップデートや、音量、マイク、サイドトーンの調整などができる。

PS Link USBアダプターをWindwosに接続すると、自動的にドライバーのダウンロード・インストールが行なわれる。ドライバーは10月2日までに順次展開予定で「自動的にダウンロードされない場合は、しばらくしてからもう一度お試しください」とのこと。

なお、Windwos向けには、PlayStation 5用コントローラー「Dualsense ワイヤレスコントローラー」などに対応したアプリケーション「PlayStation Accessories」も提供されているが、同アプリはPS Linkデバイスには非対応。