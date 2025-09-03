SATOHが、デジタルEP『WORLD END LOVESONG』を本日9月3日に配信リリース。あわせて収録楽曲「Supersonic」のMVが9月4日21時にプレミア公開される。

本作には新曲「Supersonic」を含む全5曲を収録。SATOHらしい爆発的なエネルギーが詰め込まれ、リスナーと共に完成させるような一体感のある楽曲が揃っている。実験的でありながら普遍性を備え、JROCKの新たな可能性を切り開く、ユースのアンセムとなる挑戦的な作品だ。

また、EPのリリースにあわせて『WORLD END LOVESONG TOUR』のツアービジュアルを公開。10月25日の渋谷WWW X公演を皮切りに、大阪、名古屋での開催も決定した。チケットは本日より一般発売がスタートしている。

なお、MVが公開される収録楽曲「Supersonic」はFM802の9月度ヘビーローテーションに選出。SATOHは10月4日にFM802とライブハウス GORILLA HALL OSAKA、プレイガイドのイープラスによるイベント『802 Jungle Attack Vol.7』への出演も決定している。

（文＝リアルサウンド編集部）