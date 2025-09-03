アニメ『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』がTOKYO MXほかにて10月4日より放送されることが決定し、オープニングテーマに松崎しげるが参加することが発表された。

参考：『グレンラガン』カミナから『鬼滅の刃』宇髄天元へ 小西克幸演じる“兄貴キャラ”の魅力

『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』は、『エアマスター』『ハチワンダイバー』の柴田ヨクサル作、石森プロと東映の協力による漫画作品。『月刊ヒーローズ』にて2018年より連載され、現在はマンガ配信サイト「コミプレ-Comiplex-」にて連載中だ。

「仮面ライダーになりたかったから」。40歳になっても本気で「仮面ライダー」になろうとしていた東島丹三郎（とうじまたんざぶろう）。だが、その夢を諦めかけたとき、世間を騒がす「偽ショッカー」強盗事件に巻き込まれる。

9月3日にTOKYOMXで放送された情報バラエティ番組『5時に夢中！』内の番宣コーナーにて、ゲストとして歌手・タレントの松崎しげるが登場し、本作のオープニングテーマ及び楽曲情報を発表した。オープニングテーマは「Wanna be」で、作詞はKonnie Aoki、作曲・編曲はTeddyLoid, EMME,TOPHAMHAT-KYO（FAKE TYPE.）、そして歌はTeddyLoid feat. Shigeru Matsuzaki accelerated by TOPHAMHAT-KYO （FAKE TYPE.）が担当する。楽曲内でサビのパートを歌い上げるのは松崎。YouTubeでは発表を記念したコメント映像も公開された。松崎は「仮面ライダーは日本の宝。携われるのはとってもすごいこと！」と、今回の起用についての喜びに触れており、「新しい作曲家とのコラボレーションは、自分に刺激を与える。今回はバッチリ刺激がありますよ！」と意気込みを熱くコメントしている。

番組内では、TOKYO MXでの放送開始日も松崎から発表され、10月4日より毎週土曜24時30分より放送される。そのほか、BS11、とちぎテレビ、群馬テレビ、MBS、CBCテレビ、北海道放送、RKB毎日放送で毎週土曜深夜に放送される。（文＝リアルサウンド編集部）