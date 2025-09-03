3COINS、人気アイテムが最大87％オフのスペシャルプライスに。ドッグウェアに置時計など...最強コスパで買えるチャンス

2025年9月3日現在、3COINSの公式オンラインストアでは最大87％オフのスペシャルプライスに値下げ中です。

対象となるのは、インテリア雑貨にヘアアクセサリー、コラボアイテムなど、全1018点。

OFF率が高いアイテムから、編集部のイチ推しをピックアップしました。

気になるアイテム、今なら超オトクかも♡

【87％オフ】

リバーシブルポーチ／怪盗グルーのミニオン超変身（880円→110円）

ひっくり返して好きな絵柄に変えられる、リバーシブルのポーチ。リップクリームやイヤホンといった小物類の持ち運びに便利です。

【85％オフ】

レインコート：小型犬用（1100円→165円）

視界を遮ることなく雨の日も快適にお散歩ができる、ペット用のレインコート。装着に便利なリードを通す穴や光を反射するリフレクターの機能を持ち合わせています。

【77%オフ】

光る時計丸（2420円→550円）

アラーム、12/24時間表示、LEDライト、スリープモードの4つの機能を搭載した、スマートな置時計。明るさの調整や自動でライトが消えるスリープモードで、快適な睡眠をサポートします。

【60%オフ】

サンシェード付きプール（2750円→1100円）

サンシェード付きのプールは、じりじりと強い日差しが差し込む日も安心。底面は強い衝撃から守るエアークッションを採用しており、快適に遊べますよ。

【〜50％オフ】

パール付ウネウネメタルバンス（330円→165〜330円）

落ち着きのあるメタリックカラーにパールをさり気なく乗せたデザインは、髪をひとまとめにするだけで上品な華やかさをプラスします。波打つようなモチーフで、柔らかい印象に◎。

暮らしを豊かにしてくれる3COINSの便利グッズ。コスパ最強のセールアイテムの中に、運命的な出会いがあるかも......？

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）