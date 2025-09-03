浜崎あゆみ、エイベックス・松浦勝人会長とのオフショット公開「マサの隣で」 『a-nation』楽しむ2人の姿に反響
歌手の浜崎あゆみ（46）が2日、自身のインスタグラムを更新。自身も出演した音楽フェスティバル『a-nation』でのオフショットを公開した。
【写真】「マサの隣で」a-nationを楽しむ浜崎あゆみ＆松浦勝人会長 ※2、5枚目
投稿では「本番終わり、夏をやり切った戦友達とビッシャビシャな姿で集合写真」とつづり、バックダンサーとの写真をアップ。
続けて、「マサ @max_matsuura の隣でTRFさんのステージを最初から最後まで爆踊り＆歌いながら観たよ」と明かし、ステージを見て何やら話をしている様子の浜崎とエイベックスの松浦勝人会長（60）の写真を公開。
浜崎は「わたしだけが終始うるさくて、マサはいつもな感じで淡々としてた笑」とつづっており、全身を使いノリノリで楽しむ浜崎と、静かにステージを見つめる松浦会長の姿が写し出されている。
投稿では、TRFについて「avexに入った時から今でもずーっと、1番の憧れで1番手が届かなくて、これからも1番眩しい先輩方」とつづり、「#実はここだけの話 #出番前にYUKI様から #ボイトレして頂いた #図々しく色々聞いた #全部教えて下さった」とうれしそうに舞台裏でのエピソードを明かした。
この投稿にファンからは「いい笑顔 すてきーーー」「めっちゃ素敵すぎる写真」「ノリノリのあゆも可愛い」「最高で最強の2人」「マサとあゆちゃんのツーショットレアすぎて」「一緒に写ってるの見れて嬉しいな」「マサの隣のあゆ見れて嬉しい」「マサさん、タンクトップ似合う笑」など、さまざまな反響が寄せられている。
