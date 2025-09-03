USJ、ポケモンのハロウィーン・パーティ初公開に会場熱狂 ヒトモシとバケッチャが新登場
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は3日、あすから始まる『ハロウィーン・イベント 2025』に先立ち、新ショー「ポケモン・アンストッパッブル・ハロウィーン・パーティ」を報道陣に初公開した。
【写真】ポケモンのハロウィーン・パーティに新たに登場したヒトモシ
昼の『ハハハ！ ハロウィーン・パーティ』の「ポケモン・アンストッパブル・ハロウィーン・パーティ」は、昨年も大盛況だったDJピカチュウやDJゲンガーたちとのハロウィーン・パーティの内容を一新。
音楽は、昨年に続き「DECO*27」がプロデュース、ロックとダンスのド派手な音楽に合わせて、ゴーストタイプのポケモンたちがゲストも巻き込みダンス・バトルを繰り広げる。
まず登場するのは、DJピカチュウとDJゲンガー。そして、ゴーストタイプポケモンの曲が響く中、ミミッキュ、ジュペッタ、ムウマなどゴーストタイプポケモンが現れると、会場の熱気はさらに上昇。
そして、今年から新たに加わるヒトモシとバケッチャが登場。ゴーストタイプのポケモンたちがステージ上に勢ぞろいすると、会場からは大歓声が上がった。ロックとダンスの2ジャンルをアレンジしたド派手な音楽にのった、白熱のダンス・バトルで、子どもから大人まで会場が一体となって、熱狂のパーティを満喫していた。
TM & （C） 2025 Universal Studios. All rights reserved.
（C）2025 Pokemon. （C）1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
DECO*27 （C） OTOIRO
