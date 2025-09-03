歌手の木村カエラ（40）が3日までに自身のインスタグラムを更新。「木村カエラの1日」と題した1本の動画を公開した。

映像は、8月30日・31日に仙台で開催された音楽イベント「ASUTO MUSIC PARK 2025」に出演した際の1日を記録したもの。午前8時30分、「おはようございま〜す」と笑顔であいさつする場面からスタートする。

動画では、イベント当日の様子を時系列で紹介。テロップによる説明も添えられており、その中には「前の日に魚の骨が喉に刺さって心配なのでライブ前に病院」との一文が。マスク姿で病院を訪れる場面も収められている。診察後、「魚の骨は寝てるうちにいなくなったらしい」として、問題がなかったことを報告し、ライブ会場へと向かった。

映像には、ステージでの歌唱シーンのほか、公演後に牛タンを食べる様子や、お土産を購入して新幹線に乗車するまでの行動も記録されている。

この投稿にファンからは「魚の骨大丈夫！？」「カエラちゃんの1日見れるなんて貴重」「魚の骨 心配過ぎる」といった声が寄せられている。